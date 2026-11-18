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Alexander Zverev lui a offert une victoire, Nick Woltemade l'a remercié avec un maillot après une brève discussion entre sportifs de haut niveau.

« C'était la première fois que je regardais un match de tennis. L'occasion s'est présentée spontanément et j'en ai été très heureux. C'était vraiment sympa », a déclaré le footballeur Woltemade à Sky après la victoire de Zverev, 6-2, 7-6 (7-4), face à Ben Shelton (États-Unis) lors de son deuxième match de groupe aux ATP Finals, à Turin.

Outre le tennis, Woltemade a également parlé, dans sa nouvelle ville d'adoption, de son club, la Juventus, et de l'équipe nationale. Il se sent « très bien » à Turin. La Juve est un « très grand club, les supporters nous témoignent beaucoup d'amour ici. Je suis très satisfait », a déclaré Woltemade, prêté cet été en Italie par Newcastle United, club de Premier League. « Les derniers matches se sont plutôt bien passés pour moi personnellement, ça s'est amélioré à chaque fois. Je trouve de mieux en mieux mes marques. »

Bien qu'il n'ait pas été retenu par le sélectionneur Julian Nagelsmann, il a suivi avec beaucoup d'enthousiasme les deux victoires de l'équipe d'Allemagne en Ligue des nations contre la Serbie (3-1) et les Pays-Bas (5-0). « C'était très, très agréable à regarder. Beaucoup de plaisir dans le jeu, beaucoup d'éléments que l'entraîneur transmet très bien. C'était plaisant, même pour moi en tant que spectateur », a déclaré Woltemade.