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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-OVIEDOAFP
Abdelmawgood Samir

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Les derniers détails devraient être rapidement finalisés pour que Arbeloa entame officiellement son nouveau challenge sur le banc

Mercato
Fulham
A. Arbeloa
Premier League
Angleterre
Espagne

En Premier League

Le club londonien de Fulham finalise l’arrivée de l’entraîneur espagnol Álvaro Arbeloa pour remplacer Marco Silva. dans le cadre d’une série d’échanges historiques entre trois grands clubs : Silva a rejoint le Benfica portugais, succédant à José Mourinho, lequel a pris les rênes du Real Madrid en remplacement d’Arbeloa lui-même. À Londres, l’optimisme prévaut quant à la finalisation de l’accord dans les prochains jours.

Selon le journaliste italien Matteo Moretto, spécialiste des transferts, Selon le journaliste italien Matteo Moretto, spécialiste des transferts, les discussions entre le club londonien et l’entourage de l’ancien entraîneur du Real Madrid ont considérablement progressé ces derniers jours. Fulham, désireux d’entamer une nouvelle ère en Premier League après le départ surprise de Silva, aurait fait d’Arbeloa sa priorité.

Si quelques détails techniques et financiers restent à finaliser, les discussions progressent de manière constructive et les deux parties se montrent de plus en plus confiantes quant à la conclusion rapide d’un accord définitif, Fulham souhaitant boucler l’opération au plus vite pour entamer sereinement les préparatifs de la saison prochaine.

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