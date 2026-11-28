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Il n'aura pas fallu longtemps à Manchester United, sous la direction de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, pour mesurer la difficulté de la mission qui attend le technicien à Old Trafford. Après seulement trois matchs de l'entraîneur argentin, l'équipe se retrouve face à une série de lourds résultats qui ont fait ressurgir son nom dans des registres historiques « négatifs » inédits depuis plus de six décennies, et placent ses débuts au club sous une pression précoce.

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Face à Brentford, United s'est incliné 4-0 ce samedi soir, lors de la 12e journée de Premier League , enchaînant ainsi un troisième match de championnat consécutif avec quatre buts encaissés ou plus. Selon une statistique publiée par le compte « Squawka », cela n'était plus arrivé à l'équipe depuis 1961, après avoir concédé quatre buts face à Aston Villa, puis Liverpool et enfin Brentford.

Cette série a débuté par un nul 4-4 contre Aston Villa le 8 novembre (sous la direction de l'ancien entraîneur Michael Carrick), avant une défaite 4-0 face à Liverpool le 22 du même mois, puis une chute sur le même score contre Brentford ce 28 novembre. United a ainsi encaissé 12 buts en trois matchs consécutifs, pour seulement quatre inscrits, tous face à Aston Villa.

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Et le constat ne s'arrête pas aux buts encaissés : le compte « MisterChip » a révélé sur X que Manchester United avait perdu deux matchs consécutifs de première division anglaise par quatre buts d'écart ou plus, une première depuis décembre 1963.

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Opta a confirmé ce chiffre, précisant que la dernière fois que l'équipe avait perdu deux matchs de championnat d'affilée par au moins quatre buts d'écart remontait au Boxing Day 1963.

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Ces chiffres coïncident avec les premiers matchs de Pochettino, qui n'a remporté aucune de ses trois premières rencontres à la tête de l'équipe. L'entraîneur a perdu son premier match face à Liverpool (0-4) en championnat, avant de faire match nul 2-2 contre le Sporting Lisbonne en Ligue des champions, puis de concéder ce soir sa deuxième défaite sur la scène nationale face à Brentford, sur le même score.

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Au bilan de Manchester United en championnat cette saison, la défaite contre Brentford est la sixième de l'équipe, pour cinq nuls et une seule victoire, ce qui laisse son total à 8 points après 12 matchs. L'équipe avait récolté 8 points lors des 11 premières journées, avant cette nouvelle défaite qui la maintient à la 19e place (avant-dernière) du classement.

De son côté, Brentford porte son total à 20 points après sa cinquième victoire dans la compétition, pour cinq nuls et deux défaites, et grimpe à la cinquième place.

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L'équipe a également signé sa première victoire face à Manchester United à Old Trafford en Premier League, profitant de son efficacité offensive et des erreurs défensives répétées des locaux.

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