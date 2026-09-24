Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, que l'Union européenne de football, l'UEFA, a pris une décision concernant le match Pays-Bas - Allemagne, dans le cadre de la Ligue des nations, prévu ce soir.

Jürgen Klopp, sélectionneur de l'Allemagne, ne verra pas ses joueurs en tenue verte lors de son premier match à la tête de l'équipe.

La sélection allemande devait à l'origine porter une version rééditée du maillot de rechange de la Coupe du monde 1990.

Selon le journal « Bild », l'Union européenne de football (UEFA) a interdit cette tenue pour deux raisons : la première est que les trois bandes s'étendent jusqu'à l'extrémité des manches, une zone réservée aux logos de la compétition, et la seconde est que les numéros des joueurs n'apparaissaient pas sur la poitrine.

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Ainsi, la sélection allemande jouera avec une tenue entièrement noire, portant le dernier maillot conçu par Adidas avant que Nike ne prenne en charge sa conception en 2027.

Cet ensemble devait initialement être dévoilé le 3 novembre prochain, et porté pour la première fois le 16 novembre contre les Pays-Bas à Berlin.

Klopp a commenté, lors de la conférence de presse tenue mercredi : « Tout le monde va l'adorer. Il est magnifique. »