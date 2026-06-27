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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Les dates sont officialisées… Programmation des 9 affiches très attendues du tour des 16es de finale de la Coupe du monde

Australie vs Égypte
Australie
Égypte
Coupe du monde
Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Argentine vs Cap-Vert
Argentine
Cap-Vert
Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
Brésil vs Japon
Brésil
Japon
France vs Suède
France
Suède
Australie
Égypte
É.-U.
Pays-Bas
Maroc
Mexique
Argentine
Cap-Vert
Allemagne
Paraguay
Brésil
Japon
France
Suède

Les confrontations Maroc-Égypte constituent les affiches les plus attendues de ce deuxième tour.

Les contours des 1/16^e de finale de la Coupe du monde 2026, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, se sont précisés après l’annonce par la Fédération internationale de football (FIFA) de 9 rencontres sur les 16 prévues à ce stade de la compétition.

À ce stade, 28 sélections ont validé leur billet pour le deuxième tour, 12 ont été éliminées et 8 attendent encore de connaître leur sort lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Deux sélections arabes, le Maroc et l’Égypte, ont déjà validé leur billet pour le deuxième tour, en attendant la possible qualification de l’Algérie dans les prochaines heures.

Programme des 9 rencontres des 16es de finale :

*Les horaires sont indiqués selon l’heure de La Mecque

Dimanche 28 juin

Afrique du Sud - Canada (22h00).

Lundi 29 juin

Brésil – Japon (20 h).

Allemagne – Paraguay (23h30).

Mardi 30 juin

Pays-Bas – Maroc (4 h).

Côte d’Ivoire – Norvège (20h).

Mercredi 1^(er) juillet

France – Suède (00h00).

Jeudi 2 juillet

États-Unis – Bosnie-Herzégovine (3h).

Vendredi 3 juillet

Australie – Égypte (21h00).

Samedi 4 juillet

Argentine – Cap-Vert (01 h 00).

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