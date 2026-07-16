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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Les critiques s’intensifient… Les déclarations de Tuchel sur Southgate le poursuivent après le cauchemar argentin

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L’entraîneur allemand a eu recours à des méthodes rudimentaires… et n’a finalement pas pu éviter la défaite.

Les déclarations de l’Allemand Thomas Tuchel, actuel sélectionneur de l’Angleterre, au sujet de son prédécesseur Gareth Southgate, lui reviennent aujourd’hui en pleine figure après l’élimination des « Three Lions » de la Coupe du monde.

Les « Three Lions » se sont inclinés 2-1 mercredi en demi-finale face à l’Argentine et tenteront de se consoler dimanche, au lever du jour, lors de la petite finale contre la France.

Les Argentins, menés 1-0 après l’ouverture du score d’Anthony Gordon (55^e), ont renversé la vapeur grâce à des réalisations tardives d’Enzo Fernández (85^e) et Lautaro Martínez (90^e+2).

Tuchel a essuyé de vives critiques de la part des médias et des supporters, ses joueurs s’étant retranchés en défense pendant plus d’une demi-heure et l’entraîneur n’ayant effectué que des remplacements défensifs. Malgré cela, son équipe a encaissé deux buts dans les dernières minutes, anéantissant les espoirs des « Trois Lions » de disputer une finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 1966.

Selon le journal anglais « The Sun », entre l’ouverture du score d’Anthony Gordon et l’égalisation de Lautaro Martínez, l’Angleterre n’a possédé le ballon que 12 % du temps, une statistique impardonnable.

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Depuis hier soir, les retweets d’une vidéo de Tuchel datant de mars 2025 ont pratiquement doublé. On y voit l’entraîneur évoquer la défaite de l’équipe d’Angleterre en finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne, déclarant : « Leur peur d’être éliminés du tournoi était plus forte que leur enthousiasme et leur envie de le remporter. »

Le quotidien anglais a commenté la séquence en ces termes : « Tuchel évoquant la prestation décevante de l’Angleterre à l’Euro 2024. L’entraîneur allemand avait raison, mais les Three Lions étaient encore plus craintifs à Atlanta (face à l’Argentine). »

Elle rappelle que Tuchel, censé être un technicien chevronné, n’aurait jamais dû recourir à de telles méthodes défensives aussi primitives ; pourtant, l’Angleterre a appliqué ce schéma lors de ses trois matchs à élimination directe alors qu’elle menait au score.



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