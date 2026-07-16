Les déclarations de l’Allemand Thomas Tuchel, actuel sélectionneur de l’Angleterre, au sujet de son prédécesseur Gareth Southgate, lui reviennent aujourd’hui en pleine figure après l’élimination des « Three Lions » de la Coupe du monde.

Les « Three Lions » se sont inclinés 2-1 mercredi en demi-finale face à l’Argentine et tenteront de se consoler dimanche, au lever du jour, lors de la petite finale contre la France.

Les Argentins, menés 1-0 après l’ouverture du score d’Anthony Gordon (55^e), ont renversé la vapeur grâce à des réalisations tardives d’Enzo Fernández (85^e) et Lautaro Martínez (90^e+2).

Tuchel a essuyé de vives critiques de la part des médias et des supporters, ses joueurs s’étant retranchés en défense pendant plus d’une demi-heure et l’entraîneur n’ayant effectué que des remplacements défensifs. Malgré cela, son équipe a encaissé deux buts dans les dernières minutes, anéantissant les espoirs des « Trois Lions » de disputer une finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 1966.

Selon le journal anglais « The Sun », entre l’ouverture du score d’Anthony Gordon et l’égalisation de Lautaro Martínez, l’Angleterre n’a possédé le ballon que 12 % du temps, une statistique impardonnable.

Depuis hier soir, les retweets d’une vidéo de Tuchel datant de mars 2025 ont pratiquement doublé. On y voit l’entraîneur évoquer la défaite de l’équipe d’Angleterre en finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne, déclarant : « Leur peur d’être éliminés du tournoi était plus forte que leur enthousiasme et leur envie de le remporter. »

Le quotidien anglais a commenté la séquence en ces termes : « Tuchel évoquant la prestation décevante de l’Angleterre à l’Euro 2024. L’entraîneur allemand avait raison, mais les Three Lions étaient encore plus craintifs à Atlanta (face à l’Argentine). »

Elle rappelle que Tuchel, censé être un technicien chevronné, n’aurait jamais dû recourir à de telles méthodes défensives aussi primitives ; pourtant, l’Angleterre a appliqué ce schéma lors de ses trois matchs à élimination directe alors qu’elle menait au score.







