Les critiques contre Sem Steijn passent mal : « Ça peut vraiment me mettre en colère »

Daan Rots a pris la défense de Sem Steijn dans Goedemorgen Eredivisie sur ESPN. Le joueur de Feyenoord a reçu de nombreuses critiques après le duel face au FC Barcelone (défaite 5-1) en raison de sa célébration après son but pour le 4-1 au Camp Nou.

Rots estime que, quel que soit l’adversaire, le score doit toujours être le plus bas possible. « Mais 5-1… Et j’ai vu un certain nombre de bons moments, et mon ami (Steijn, ndlr) a marqué. Donc j’ai trouvé que c’était magnifique à voir. »

Le présentateur Milan van Dongen ajoute immédiatement que tout le monde n’a pas apprécié la célébration de ce but de l’honneur. « Ça peut un peu me mettre en colère », dit l’attaquant du FC Twente. « C’est le Camp Nou. Cette histoire avec son père là-bas, ça fait quand même plaisir à voir, non ? »

Son père, Maurice Steijn, avait marqué en 1996 pour l’ADO La Haye contre le FC Barcelone dans le cadre de la Residentie Cup (victoire 1-0). Trente ans plus tard, le fils a lui aussi marqué contre les Catalans.

« Il est dans une situation difficile. Il ne joue pas toujours, alors qu’il a été recruté la saison dernière comme l’un des achats les plus chers de l’histoire de Feyenoord. S’il entre ensuite en jeu, montre malgré tout certaines choses et marque au Camp Nou, alors je comprends très bien qu’il en soit très heureux », a poursuivi Rots.

Mario Been s’est rangé aux propos du joueur de Twente. « Il a été recruté pour beaucoup d’argent, ce que je trouve toujours être un excellent choix, sauf qu’il a dû faire face à énormément de blessures. Si tu peux rejouer ensuite, et en plus dans son stade… Alors, pour un garçon comme lui, c’est une victoire personnelle de marquer un tel but. »

Steijn semble de nouveau devoir se contenter d’un rôle de remplaçant sous les ordres de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst. « On dit toujours qu’avec un nouvel entraîneur, on repart de zéro », affirme le Tukker de 25 ans. « On ne sait jamais si c’est vraiment le cas. Avec Sem, je n’ai pas l’impression qu’il ait vraiment eu sa chance dans les grands matches. Je le trouve terriblement bon. Je pense que si tu l’alignes, il t’en met au minimum quinze », conclut Rots.