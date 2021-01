Hamann : "Les critiques contre Alexander-Arnold sont ridicules"

L'ancien milieu de Liverpool, Didi Hamann, estime que la baisse de régime de Trent Alexander-Arnold est tout à fait logique.

Les critiques dirigées envers Trent Alexander-Arnold sont «ridicules», d'après Dietmar Hamann. L'ex-international allemand soutient le latéral de 22 ans dans la période difficile qu'il traverse en ce moment.

L'international anglais avait connu une ascension fulgurante depuis ses débuts comme pro à Anfield. Il n'a fait que progresser et a joué un rôle primordial dans les triomphes en , en et en de la formation de la Mersey. Il était même désigné comme un modèle de constance pour tous les jeunes, tout comme on lui reconnaissait les qualités d'un latéral moderne.

En 2020-2021, Alexander-Arnold a cependant levé le pied et connu un vrai passage à vide. Une baisse e régime qui lui a valu des critiques de toutes parts. Les observateurs outre-Manche ne lui épargnent rien depuis quelques semaines.

Plus d'équipes

La confiance a chuté et des erreurs se sont glissées dans le jeu de ce jeune homme, qui avait auparavant placé la barre très haut. Hamann est surpris qu'il ait fallu autant de temps à Alexander-Arnold pour affronter le premier test de sa carrière senior, et pour lui il y a toutes les raisons de croire que cet artiste talentueux rebondira plus fort pour avoir vécu cette expérience malheureuse.

L'article continue ci-dessous

Alexander-Arnold et Robertson ont besoin de repos

"La seule chose qui me surprend, c'est que cette baisse de régime n'est pas arrivée plus tôt", a déclaré l'ancien milieu de terrain de Hamann au Stadium Astro lau cours d'un débat sur les difficultés d'Alexander-Arnold. "Si vous jouez sur une base hebdomadaire ou tous les trois jours, le standard qu'il a établi est exceptionnel. Il est irréprochable depuis deux ans. Il a joué plus de 100 matchs et n'a que 22 ans. Il est compréhensible qu'il y ait une période de moins bien. Je m'attendais à ce que cela arrive beaucoup plus tôt."

"Pour le moment, il n'y a pratiquement pas d'autres options pour lui. Je pense qu'il a besoin d'une pause, mais avec les blessures et les joueurs qui sont sur le flanc, pour le moment, le manager sent qu'il ne peut pas lui donner du repos, a ajouté le champion d'Europe 2005. Je pense que la critique à son égard est ridicule. Les deux arrières latéraux ont probablement été les deux meilleurs arrières latéraux du monde au cours des deux dernières années. Maintenant, s'attaquer un joueur qui est encore très jeune parce qu’il a disputé quelques matchs moyens et n’a pas eu d’aide depuis quelques mois est ridicule."

"Je pense que c’est un joueur de qualité, tout comme [Andy] Robertson, et la fatigue les rattrape. Une fois qu'ils auront une pause, nous reverrons différents joueurs. J'espère qu'il restera à Liverpool car pour le moment, il n'y a pas trop d'arrière latéraux qui peuvent faire ce que fait Alexander-Arnold", a conclu Hamann.