La délégation allemande a dû gérer une situation d’urgence quelques heures avant son entrée en lice contre le Paraguay, ce lundi soir, en 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

L’équipe, qui a quitté sa base en Caroline du Nord pour rejoindre Boston et disputer son match au Gillette Stadium, aborde la rencontre en tant que favorite.

Les Allemands abordent pourtant la rencontre en favoris, mais ils se souviennent d’une défaite surprise lors de leur dernière sortie contre une sélection sud-américaine.

Selon le journal britannique The Sun, la délégation a pris du retard pour rejoindre le stade, un joueur ayant oublié son passeport à l’hôtel.

Les quadruples champions du monde se sont retrouvés assis dans les gradins de l’aéroport à se tourner les pouces, car l’un des membres du groupe, dont l’identité n’a pas été révélée, avait laissé ses papiers derrière lui.

Selon Bild, un chauffeur a alors été dépêché pour convoyer le document jusqu’à la piste et le remettre à un agent de sécurité.

Cet incident a suivi la frayeur provoquée au contrôle de sécurité par le gardien Manuel Neuer, dont les clous métalliques fixés au pied droit ont déclenché les détecteurs.

Un contretemps qui n’était pas prévu au programme de l’entraîneur Julian Nagelsmann à la veille de ce match à élimination directe.

Les joueurs ont toutefois su tirer parti de l’incident : Manuel Neuer et Jamal Musiala ont signé des autographes pour les supporters présents à l’aéroport.