Les coups se sont enchaînés pour Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, avec l'absence confirmée d'un nouveau joueur lors de la trêve actuelle.

L'ancien entraîneur du Real Madrid fait face à de multiples défis durant la trêve internationale en cours, en raison de l'absence d'un grand nombre d'éléments clés frappés par la malédiction des blessures. Sont ainsi absents William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelone), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Rome), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) et Esteban Lepaul (Rennes).

À cette liste s'ajoute le défenseur Dayot Upamecano, qui manquera le match face à l'Italie en raison d'une suspension.

Hier, l'écartement de Pierre Kalulu, joueur de la Juventus, a été annoncé pour cause de blessure. Zidane a appelé à sa place Sacha Boey, joueur de Wolfsburg.

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Aujourd'hui, le site « Foot Mercato » a indiqué que Marcus Thuram, l'attaquant de l'Inter Milan, sera absent de l'équipe de France lors de cette trêve internationale.

Après avoir été convoqué en équipe de France par Zinédine Zidane pour la première fois, à la suite de son absence lors de la trêve internationale de septembre dernier, Marcus Thuram ne figurera pas dans la liste définitive. L'attaquant de l'Inter Milan, blessé, sera absent des matches face à l'Italie (jeudi) et à la Turquie (dimanche).

Après sa blessure aux ischio-jambiers du genou droit lors de la victoire de l'Inter 2-0 contre Côme dimanche, Marcus Thuram n'a pas pu participer aux entraînements de l'équipe de France et est resté sous surveillance médicale, mais son état ne s'est pas amélioré. Le staff médical français l'a alors autorisé à retourner dans son club. Son remplaçant sera annoncé prochainement.

Le staff technique de l'équipe de France a annoncé : « Le sélectionneur a appelé Eli Junior Kroupi (Bournemouth) pour remplacer Marcus Thuram. Il rejoindra l'équipe ce soir à Clairefontaine. »