Les coups pleuvent… La police perquisitionne le siège de la Fédération allemande de football

À peine le football allemand avait-il digéré le choc de son élimination de la Coupe du monde 2026 par le Paraguay en seizièmes de finale qu’il a essuyé un nouveau coup dur : la police a perquisitionné le siège de la Fédération allemande de football (DFB) dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption et de pots-de-vin liés à l’organisation de l’Euro 2024.

Selon le journal allemand « Die Welt », plus de 150 enquêteurs de l’Office de police criminelle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont mené mercredi matin une vaste opération de perquisitions visant notamment le siège de la Fédération allemande à Francfort, ainsi que plusieurs mairies et administrations locales dans les villes ayant accueilli des matchs du championnat d’Europe.

Selon le quotidien, cette opération s’inscrit dans une enquête visant un Allemand de 66 ans et un Français de 46 ans, soupçonnés d’avoir accordé des avantages de manière systématique, des faits passibles de qualification en corruption.

L’affaire porte sur la distribution illégale de milliers de billets pour les matchs de l’Euro 2024, ainsi que sur des invitations à séjourner dans des hôtels, accordées à des invités et à des responsables avant le coup d’envoi de la compétition.

L’enquête pourrait aussi s’étendre à des employés des administrations locales de plusieurs villes allemandes, soupçonnés d’avoir profité d’avantages liés à l’événement.

L’affaire trouve son origine au sein de la société « Euro 2024 GmbH », coentreprise créée pour l’occasion par la Fédération allemande de football et l’UEFA.

Le responsable français, chargé des relations avec les villes hôtes, est soupçonné d’avoir invité des responsables des bureaux d’organisation du tournoi à assister à des matchs de premier plan, Les enquêteurs estiment que le suspect allemand aurait tiré un avantage financier d’environ 2 400 euros, incluant un billet pour la demi-finale Espagne-France à Munich, ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement.

Cette crise éclate quelques heures après l’élimination de l’équipe d’Allemagne de la Coupe du monde 2026 suite à sa défaite face au Paraguay, un nouveau coup dur pour le football allemand, qui traverse l’une de ses périodes les plus difficiles tant sur le plan sportif qu’administratif.

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