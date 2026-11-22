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Jamal Musiala a été victime lundi dernier d'une nouvelle crise d'absence. Cette rechute a relancé les inquiétudes autour de son trouble neurologique au Bayern Munich, d'autant que le joueur venait de reprendre l'entraînement collectif après une absence due à une blessure musculaire.

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Selon le quotidien allemand « Bild », cette crise est survenue alors même que les doses des médicaments pris par Musiala avaient été ajustées pour tenter de trouver le traitement et le dosage adaptés afin de contrôler son état.

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Il s'agit de la deuxième rechute subie par le joueur depuis son malaise lors du match amical contre Heidenheim, à la mi-août.

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D'après « Bild », trouver la bonne combinaison médicamenteuse reste un défi dans la prise en charge de l'international allemand, tandis que ses représentants sont en contact permanent avec la direction du Bayern Munich.

Musiala avait été victime de deux crises en quatre jours au mois d'août, la première face à Leipzig et la seconde contre Heidenheim, avant d'annoncer lui-même son diagnostic : des crises d'absence passagères et traitables, causées par un trouble neurologique.

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Il avait alors expliqué bénéficier d'un suivi médical spécialisé, assurant que les médecins lui avaient confirmé l'absence de risques supplémentaires pour sa santé. Il s'était également montré optimiste quant à la possibilité de poursuivre normalement sa carrière.

La dernière crise est survenue le jour même où le conseil de surveillance du Bayern Munich se réunissait pour discuter de la gestion du dossier Musiala à la suite des récents développements.

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Selon le rapport, cet épisode a placé la direction du club en état d'alerte, ce qui explique la succession de déclarations publiques du président d'honneur Uli Hoeneß, puis du président du directoire Jan-Christian Dreesen et enfin de Karl-Heinz Rummenigge.

Malgré cette rechute, Musiala n'a manqué aucune séance d'entraînement, et l'entraîneur Vincent Kompany entend continuer à compter sur lui depuis son retour sur les terrains.

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Le joueur avait effectué son retour en tant que remplaçant face à Cologne vendredi dernier, pour sa première apparition depuis sa déchirure musculaire à la cuisse contractée en septembre.

Musiala avait déjà été éloigné des terrains pendant une longue période après une fracture de la jambe subie lors de la Coupe du monde des clubs, en juillet 2025.

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Les déclarations des dirigeants du Bayern sur l'avenir et le contrat de Musiala ont suscité les critiques du syndicat international des footballeurs professionnels, la FIFPro, qui s'est inquiété que la situation médicale et contractuelle du joueur soit évoquée publiquement en pleine période de convalescence.

Le syndicat estime que le club bavarois exerce une pression supplémentaire sur le joueur et ses représentants, en amont d'éventuelles négociations autour de son contrat.

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De son côté, Dreesen a nié toute pression de la part du club, affirmant que Musiala a besoin de temps pour retrouver son niveau et que le Bayern fera le point sur sa situation au début de l'année prochaine.

Le club bavarois prépare actuellement son déplacement à Rennes, mercredi prochain, pour la cinquième journée de la Ligue des champions, alors qu'il est fortement touché par les blessures, notamment en attaque.

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Musiala devrait ainsi jouer un rôle plus important face à Rennes, en l'absence de Harry Kane, Serge Gnabry, Ismail Saibari et Michael Olise, tous blessés.