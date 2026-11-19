Partager Suivez GOAL sur Google

La Fédération anglaise de football a étudié la possibilité de contester juridiquement l'éligibilité de Gianni Infantino à un quatrième mandat à la tête de la Fédération internationale de football (FIFA), avant de renoncer à l'idée, estimant que les chances de succès d'une telle démarche étaient limitées.

Publicité

Comme l'a révélé la British Broadcasting Corporation (BBC), la Fédération anglaise a étudié la possibilité de contester la candidature d'Infantino à l'élection de mars 2027, prévue dans la capitale marocaine, Rabat, mais elle a estimé que toute tentative d'empêcher le Suisse de se présenter n'aboutirait pas au résultat escompté.

À lire aussi

Deco : « Ce qui arrive à Barcelone n'est pas normal », et voici notre position sur le renforcement de la défense

Abdellah Ouazane, le concurrent d'Ezzalzouli que le Real Madrid a refusé au dernier moment

Lorsqu'il a succédé à Sepp Blatter à la présidence de la FIFA, Infantino avait supervisé l'adoption d'un système limitant à trois le nombre de mandats présidentiels.

Publicité Publicité

Mais en 2022, le Conseil de la FIFA a accepté de ne pas comptabiliser le premier mandat d'Infantino, de 2016 à 2019, dans la limite des mandats, considérant qu'il s'agissait de l'achèvement du mandat que son prédécesseur n'avait pas mené à terme après sa démission.

Related Topics

Plus tôt ce mois-ci, l'organisation de défense des droits humains Fair Square s'est adressée à la Fédération anglaise, estimant que la décision de la FIFA pouvait faire l'objet d'un recours juridique et qu'elle allait à l'encontre de l'esprit et des objectifs de ses règlements.

L'organisation a demandé à la Fédération anglaise de saisir la commission de gouvernance de la FIFA afin d'empêcher Infantino de se présenter en mars prochain, au motif qu'il a déjà épuisé le maximum autorisé, soit trois mandats.

Publicité

Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise, a répondu à l'organisation en confirmant que la fédération avait bien étudié la possibilité de contester l'éligibilité d'Infantino, mais qu'elle ne pensait pas que cette démarche aboutirait au résultat souhaité.

« En fin de compte, le processus a suivi les règles de gouvernance de la FIFA et a conclu que le mandat partiel d'Infantino ne serait pas comptabilisé dans la limite des mandats présidentiels. Après avoir examiné la procédure en détail, nous ne pensons pas qu'un recours aboutirait », a déclaré Hewitt, selon des échanges de courriers consultés par la BBC.

Publicité

La Fédération anglaise a également confirmé son soutien à Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, qui affronte Infantino dans la course à la présidence de la FIFA.

Miguel Maduro, ancien président de la commission de gouvernance de la FIFA, avait évoqué la possibilité qu'une fédération nationale ou une confédération continentale saisisse le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester l'éligibilité d'Infantino.

Publicité

Mais une telle démarche de la part des fédérations européennes est devenue plus compliquée depuis la décision d'Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, de briguer un quatrième mandat.

Infantino compte se présenter à l'élection à la présidence de la FIFA, prévue lors du congrès de l'instance internationale au Maroc, et semble en position de force pour conserver son poste, maintenant que les candidatures sont closes.

Publicité

Gianni Infantino a pris la présidence de la Fédération internationale de football en février 2016, succédant au Suisse Sepp Blatter, qui avait démissionné au milieu de scandales de corruption ayant ébranlé l'institution.

Infantino a été réélu par acclamation en 2019 et en 2023, après que la FIFA a décidé de ne pas comptabiliser son premier mandat, qui a duré trois ans, dans la limite des mandats présidentiels, le considérant comme l'achèvement du mandat de Blatter.

Publicité

Les statuts de la FIFA autorisent le président à exercer trois mandats de quatre ans chacun, consécutifs ou non.

Selon l'interprétation des règlements par la FIFA, Infantino peut donc se représenter en mars 2027, bien qu'il occupe le poste depuis 2016.