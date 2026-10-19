Le match entre le Real Madrid et le Séville, qui s'est achevé sur le score de quatre buts, n'a pas été seulement 90 minutes de football : il a été le théâtre à ciel ouvert de toutes les contradictions que traverse la Maison Blanche, un véritable test qui a révélé ce que les caméras officielles ne montrent pas, entre colère organisée, messages présidentiels et division sans précédent des supporters.

Déclaration de guerre : une banderole « héritier de Negreira » et l'expulsion d'un proche de Florentino

Avant même le coup d'envoi, la tribune sud du Santiago-Bernabéu s'est transformée en un foyer de colère généralisée, selon le journal espagnol « Sport », avec l'apparition d'une immense banderole aux couleurs bleu et rouge, ne laissant aucune place à l'interprétation, déployée contre Javier Tebas, président de la Ligue, et contre le Barça.

Tebas y était présenté comme « l'héritier de Negreira », une banderole que le club a laissé exposer de façon quasi permanente, et bien plus longtemps que celles brandies la saison dernière contre Florentino Pérez lui-même, signe évident d'une campagne orchestrée.

En dehors des murs du stade, et malgré le froid glacial qui s'abat sur Madrid, certains supporters ont trouvé de la chaleur au siège de campagne d'Enrique Riquelme, le candidat rival de Pérez, rouvert comme plateforme destinée aux socios. Aux alentours du stade, des copies imprimées d'un article liant le président du club de Cox à Tebas ont circulé.

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Au cœur de cette tension coordonnée, Anas Laghrari, l'un des très proches du président, a été contraint de quitter la tribune sud sous la pression de la colère des supporters, tandis que la chaîne interne du Bernabéu diffusait la banderole en évidence, comme s'il s'agissait d'un écran supplémentaire parmi ceux de la télévision du Real Madrid.

Division au Bernabéu : des sifflets contre Mbappé et des chants pour Diomandé

Mais le Bernabéu dans son ensemble n'a pas adhéré à cette vague de mécontentement partie du secteur directement lié au club. Il existe à Madrid une conscience critique très aiguë, même envers ses propres stars.

Ainsi, lorsque Kylian Mbappé est sorti s'échauffer et a cherché à récupérer le ballon depuis les tribunes, il a été accueilli par des sifflets très clairs d'une partie du public, sifflets qui se sont répétés après l'échange de ballon et qui se sont même intensifiés après son deuxième but, magnifique.

À l'inverse, et pour la première fois, le nom de Yan Diomandé a été intégré au chœur des noms scandés avec ferveur par les supporters, après qu'il a prouvé être bien plus qu'un simple remplaçant de Vinicius.









Sur le plan institutionnel, une scène traduisant l'incertitude après deux années sans titre s'est répétée : Florentino Pérez a pris soin de saluer chaque joueur et de lui parler en privé avant la rencontre, exactement comme il le faisait autrefois avant les demi-finales de la Ligue des champions. La célébration d'un but contre Villarreal avait même des airs de but du seizième titre en Ligue des champions. Et même la légende Marcelo s'est joint, depuis sa loge, au chœur de « corruption à la Fédération ».

Campagne orchestrée et panne de VAR : comment ce 4-0 est devenu un test existentiel

Sur le terrain, José Mourinho a découvert que son équipe était capable de garder le ballon et de dominer. Sur le plan de l'arbitrage, il a compris qu'il n'était pas toujours victime de persécution, mais qu'il bénéficiait aussi de la Ligue. Et sur le plan institutionnel, il a appris que mener une campagne contre des adversaires extérieurs s'avère utile pour éviter les critiques internes.









La soirée s'est terminée par un paradoxe technique criant : même le plus moderne des stades, équipé de centaines de caméras, n'a pas réussi à trouver une image nette du coude d'Arda Güler en direction du joueur sévillan Peque, alors que les ralentis montraient clairement l'intention. Un match où la colère a basculé si vite qu'elle a provoqué une panne du système VAR, lequel n'a diffusé que des images cryptées d'une défaite écrasante dont Mourinho espère faire une règle constante avant le véritable test existentiel : battre le Barça au Camp Nou.



