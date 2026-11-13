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La défaite de l'équipe de France face à l'Italie sur le score de 3-1, jeudi, en Ligue des nations, n'a pas été un simple faux pas sur le terrain pour Zinédine Zidane et ses joueurs. En effet, les heures qui ont suivi la rencontre ont révélé un état de frustration au sein du camp des Bleus, conjugué à certains problèmes logistiques qui ont accru les complications de la soirée milanaise.

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Et malgré la volonté des joueurs de l'équipe de France et du staff technique de ne pas aborder la défaite comme une crise, l'atmosphère dans les couloirs du stade de San Siro a reflété l'ampleur de la contrariété provoquée par le premier revers de l'ère Zidane.

Selon le réseau RMC, les signes de frustration sont clairement apparus sur certains joueurs après la rencontre, plusieurs membres de l'équipe quittant le vestiaire la tête basse, tandis que Malo Gusto semblait très affecté par sa prestation durant le match.

Rayan Cherki est également apparu en colère, le visage renfrogné, dans la continuité de certaines tensions survenues pendant la rencontre, notamment un malentendu avec son coéquipier Bradley Barcola à la fin de la première mi-temps, à un moment où la sélection italienne commençait à reprendre l'initiative après avoir égalisé.

Ainsi, la délégation française a quitté la ville de Milan avec de nombreuses interrogations, avant de tourner rapidement son regard vers la confrontation face à la Turquie, dimanche, à Bordeaux, où un match nul suffirait pour assurer la qualification en quart de finale de la Ligue des nations.

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L'absence d'Upamecano et une blessure inquiétante pour Doué

Zidane sera privé lors du prochain match des services de Dayot Upamecano, qui a obtenu l'autorisation de rentrer à Munich « pour des raisons personnelles ».

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Et bien que le défenseur du Bayern Munich n'ait pas été dans sa meilleure forme face à l'Italie, son départ soudain représente une nouvelle absence que Zidane devra gérer, au vu de la longue liste de forfaits qui a frappé l'équipe de France.

Zidane avait qualifié le grand nombre d'absences, avant le match, de chose « terrible pour l'entraîneur », en référence à l'ampleur des difficultés auxquelles il a été confronté avant la confrontation avec l'Italie.

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En revanche, l'attention se concentre également sur l'état de Désiré Doué, après que l'attaquant du Paris Saint-Germain a reçu un violent coup de coude de Davide Frattesi durant le match, ce qui lui a provoqué un saignement de la bouche et le déplacement de l'une de ses dents.

Doué a exprimé sa colère, d'autant plus que Frattesi n'a reçu aucun carton pour cet incident, avant que le staff médical de l'équipe de France ne prenne en charge sa blessure à l'issue du match.

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Le staff médical de l'équipe de France a précisé que l'état du joueur était bon, indiquant que la dent « a été fixée » et que Doué passera un examen chez un dentiste au cours de la mi-journée du vendredi.

Zidane protège ses joueurs face aux médias

Dans ce contexte, l'équipe de France espère retrouver Kylian Mbappé en ligne d'attaque face à la Turquie.

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Le capitaine de l'équipe avait été absent de la liste du match en raison de douleurs à la cuisse, mais il est resté sur le banc des remplaçants durant la confrontation avec l'Italie, tandis que Zidane s'est montré optimiste quant à la possibilité d'une participation de l'attaquant du Real Madrid lors du prochain match.

Lors de sa conférence de presse d'après-match, Zidane a évité d'adresser la moindre critique publique à ses joueurs, préférant protéger le groupe et insister sur les aspects positifs malgré la défaite.

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L'entraîneur français a notamment défendu Malo Gusto et a refusé de se lancer dans des critiques sur la prestation des latéraux, tout en mettant l'accent sur les aspects positifs du rendement de Michael Olise.

Interrogé sur le fait de savoir si l'équipe avait manqué d'un leader sur le terrain, il a répondu par la négative, rejetant également l'idée que ses joueurs avaient échoué à montrer de la force et du caractère durant le match.

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Les joueurs eux-mêmes ont adopté la même approche, Adrien Rabiot et Lucas Da Cunha ayant insisté sur la nécessité de considérer la défaite comme une partie d'un processus d'apprentissage et de se concentrer rapidement sur le prochain match.

Rabiot : le manque d'expérience explique une partie de ce qui s'est passé

Les joueurs français estiment que les circonstances du match ne doivent pas être dissociées de l'ampleur des absences qui ont frappé l'équipe, en plus du recours de Zidane à un grand nombre de jeunes éléments ayant peu d'expérience internationale.

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Rabiot a déclaré après le match que Zidane avait aligné de nombreux jeunes joueurs disposant de moins d'expérience, ajoutant que la nature du football permet d'expliquer certaines des choses survenues face à l'Italie.

L'objectif au sein de la tanière française est actuellement de ne pas réagir de manière excessive et de ne pas considérer la défaite comme une raison de tout remettre en question, mais plutôt d'analyser les erreurs apparues lors du match.

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Zidane place, selon le rapport, deux axes essentiels devant lui : la fragilité défensive apparue au cours de plusieurs périodes de la rencontre, et le recul progressif de l'organisation collective au fil du match.

Des problèmes logistiques accroissent la tension en coulisses

Les problèmes ayant accompagné le voyage de la France en Italie ne se sont pas limités au volet technique, le déplacement ayant également connu certaines complications liées au voyage des familles des joueurs par avion, ce qui a provoqué la contrariété de plusieurs membres de l'équipe.

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Une réunion logistique s'était tenue dimanche au sein de la Fédération française de football afin de s'assurer que les dispositions étaient prêtes et d'éviter la répétition des erreurs survenues lors du précédent rassemblement, mais certains problèmes sont réapparus durant le voyage de Milan.

Selon le rapport, certains membres du staff technique ont de nouveau exprimé leur mécontentement à l'égard du travail du directeur de l'équipe Laurent George, ce qui est parvenu à ce dernier et a entraîné une hausse de la tension dans l'ambiance du rassemblement.

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Par ailleurs, le responsable des équipements Bastien Girard est toujours en arrêt maladie.