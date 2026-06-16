La Fédération tunisienne de football a limogé l’entraîneur français d’origine tunisienne Sabri Lamouchi quelques heures après la cuisante défaite 5-1 concédée face à la Suède en qualifications pour la Coupe du monde 2026. Cette décision met fin à une brève aventure entamée en début d’année avec de grands espoirs de reconstruire l’équipe nationale.

Selon les révélations du journal français « L'Équipe », le jour du limogeage a été marqué par le chaos et un manque d'organisation flagrant au sein du camp de la sélection nationale, à Monterrey au Mexique.

Selon le quotidien sportif, la délégation tunisienne avait auparavant irrité la Fédération internationale de football (FIFA) en réclamant des billets et des places de stationnement supplémentaires, tandis que Lamouchi subissait des insultes verbales de la part de personnes présentes en tribune VIP derrière le banc de touche durant la rencontre.

Selon le rapport, l’entraîneur de 54 ans est rentré à l’hôtel abasourdi. Le lendemain matin, il a découvert sur le compte Instagram de la FTF un communiqué annonçant son départ « d’un commun accord » et la nomination de Mondher Kebaïr, alors qu’aucun document officiel n’avait encore été signé.

Le communiqué a été retiré quelques minutes plus tard, accentuant la confusion au sein de la délégation.

Selon le journal, huit titulaires avaient pourtant contacté Lemoshi pour lui promettre de quitter l’équipe en cas de départ, mais ils ne tinrent pas leur engagement.

Dans ce contexte tumultueux, le président de la fédération, Moez Nasri, a personnellement notifié à l’entraîneur sa décision de le limoger, avant de se précipiter pour négocier avec le Français Hervé Renard afin qu’il prenne la relève.

Selon le journal, Lemoshi a finalement signé le document de résiliation dans sa chambre d’hôtel, assisté par le secrétaire général de la fédération, Walid Merdassi, concluant ainsi une journée que l’auteur qualifie de « pire de sa carrière ».

Au cœur de cette déception, l’entraîneur a reçu un soutien inattendu de l’attaquant français André-Pierre Gignac, résidant à Monterrey, qui l’a invité à passer la soirée chez lui ; un geste d’humanité ayant adouci la dureté d’une journée que Lamouchi n’oubliera pas.