Les négociations se poursuivent entre le Barça et Manchester City concernant le transfert de Rodri, et après la dernière offre présentée par le club catalan vendredi dernier, les positions des deux parties se sont considérablement rapprochées, laissant présager un accord définitif dans les prochains jours.

Œuvrent à la conclusion de ce transfert le Portugais Deco, le directeur sportif du Barça, et son homologue et compatriote à Manchester City, Hugo Viana.

Selon le journal espagnol « Marca », la dernière offre officielle présentée par le Barça, après plusieurs propositions orales, s'est élevée à 70 millions d'euros incluant la partie fixe et variable, soit 60 millions d'euros fixes et 10 autres millions sous forme de primes et de bonus.

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Mais Manchester City n'a pas accepté l'offre et tient à obtenir 80 millions d'euros incluant la partie fixe et les variables. Ainsi, seuls 10 millions d'euros séparent les deux parties d'un accord définitif, ce qui explique le climat d'optimisme qui règne au sein des deux clubs quant à la possibilité de finaliser ce transfert.

Tout dépend désormais de la volonté de chaque partie de consentir à une concession supplémentaire, afin de clore les négociations.

Les négociations entre les deux clubs devraient se poursuivre, malgré la difficulté de ce dimanche en raison des matches auxquels les deux parties sont engagées. Mais en cas d'absence d'accord aujourd'hui, les deux parties ont confiance en la possibilité de conclure le transfert demain lundi, selon « Marca ».

Les négociations entre le Barça et Manchester City ont débuté après que Rodri a exprimé son souhait de rejoindre le club catalan, refusant l'offre du Real Madrid.