Les coulisses des décisions controversées lors du match entre Barcelone et l'Atlético de Madrid

Les enregistrements audio de la salle de la VAR ont révélé les coulisses de l'annulation de l'expulsion de Gerard Martín, joueur du FC Barcelone, lors du match contre l'Atlético de Madrid qui s'est soldé par une victoire des Blaugranas sur le score de 2-1.

Le journal espagnol « AS » a confirmé que le match avait donné lieu à deux situations controversées dans lesquelles la technologie vidéo est intervenue. La première concernait l'annulation de l'expulsion directe de Gerard Martin après son tacle sur Almada à la 48e minute, lorsque la salle VAR a convoqué l'arbitre de terrain, Busquets Ferrer, pour revoir l'action à l'écran, pour finalement revenir sur sa décision et se contenter de donner un carton jaune au jeune joueur.

Les enregistrements publiés par la Fédération espagnole ont montré que la salle VAR avait alerté l'arbitre Ferrer pour qu'il évalue « une annulation potentielle du carton rouge » à l'encontre de Martin.

Dans son analyse de l'action, la salle vidéo a déclaré : « À mon avis, il s'agit d'un jeu où le joueur de Barcelone joue le ballon naturellement, c'est un jeu dynamique normal, où il a joué le ballon puis il y a eu un contact avec le joueur de l'Atlético de manière naturelle. »

Après avoir visionné les images, l'arbitre Busquets Ferrer a approuvé cette interprétation, déclarant : « Bon, le joueur de Barcelone a le contrôle du ballon, il le joue puis bouscule l'adversaire, c'est une dynamique normale », avant de confirmer l'annulation du carton rouge et de brandir un carton jaune à l'encontre de Martin.

La deuxième action a vu l'expulsion de Nico Gonzalez, joueur de l'Atlético de Madrid, qui avait d'abord reçu un deuxième avertissement pour une intervention sur Lamine Yamal dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais l'arbitre assistant a de nouveau interpellé l'arbitre, qui a décidé d'annuler le deuxième carton jaune et de brandir un carton rouge direct à la place.

L'arbitre VAR a déclaré à Ferrer : « Je te recommande un carton rouge pour avoir empêché une occasion de but certaine », ce que l'arbitre a confirmé après avoir revu l'action, en déclarant : « Le point de contact était clairement en dehors de la surface de réparation, la faute est évidente, oui, il s'apprêtait à tirer au but ».

La salle VAR a poursuivi l'analyse de la séquence en précisant : « À mon avis, l'attaquant a le contrôle du ballon à tout moment, il se dirige vers le but, et la faute a empêché une occasion de but certaine alors qu'aucun défenseur n'était en position d'intervenir », ce à quoi Ferrer a répondu : « Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de défenseurs autour de lui et la prochaine action aurait été de tirer. Je vais annuler le deuxième carton jaune et sortir directement le carton rouge. »



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