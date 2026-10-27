Lamine Yamal ne cachait pas son ambition de remporter le Ballon d'Or 2026, mais la jeune star du Barça est entrée dans la salle à Londres consciente que la tâche pouvait s'avérer plus ardue qu'il ne l'espérait, avant que la soirée ne s'achève sur le sacre de l'Anglais Harry Kane, récompensé par le trophée le plus prestigieux pour la première fois de sa carrière.

Le quotidien catalan « Sport » a révélé les coulisses des heures vécues par Yamal avant et après la cérémonie, soulignant que le joueur du Barça a accueilli le résultat avec fair-play, malgré sa déception de ne pas décrocher le grand trophée pour la deuxième année consécutive, tout en conservant la conviction qu'il pourra réaliser ce rêve à l'avenir.





Yamal a senti que le Ballon d'Or s'éloignait de lui

Selon le journal, un climat d'optimisme régnait au sein de la délégation du Barça quant à une possible victoire de Yamal, mais à l'intérieur du club, les pronostics penchaient depuis plusieurs jours en faveur du sacre de Kane, la cérémonie se déroulant dans sa ville natale, la capitale anglaise Londres.

Yamal n'était pas étranger à ces pronostics, puisqu'il avait senti depuis environ une semaine que l'attaquant anglais pourrait être le lauréat, avant que cette conviction ne se renforce à l'arrivée de la délégation du Barça à Londres, où l'ambiance semblait préparer le terrain au sacre de la star du Bayern Munich.

Yamal a également été frappé par la présence de hauts dirigeants du Bayern Munich dans la capitale anglaise, ce qu'il a interprété comme un signe que le club allemand s'attendait à la victoire de son attaquant, les préparatifs pour célébrer l'événement paraissant même déjà en place à Londres comme en Allemagne.

Malgré cela, les membres de la délégation du Barça n'ont pas totalement perdu espoir en la victoire de leur jeune joueur, qui s'est finalement contenté du trophée de meilleur jeune joueur, après avoir devancé de peu son coéquipier et ami Pau Cubarsí, seulement deux voix les séparant, d'après « Sport ».

Fair-play et foi en la réalisation du rêve

Le journal a précisé que Yamal a accepté la victoire de Kane avec un parfait fair-play, et n'a pas considéré la perte du Ballon d'Or comme la fin de son ambition, d'autant qu'il n'a encore que dix-neuf ans et qu'il a déjà figuré à trois reprises parmi les dix meilleurs joueurs du trophée, dont deux fois sur le podium.

La star du Barça est convaincue qu'elle parviendra un jour à remporter le Ballon d'Or, et estime que les organisateurs du trophée eux-mêmes pourraient s'attendre à ce qu'il accomplisse cet exploit à l'avenir, ce qu'il considère comme l'une des raisons de son obtention du trophée de meilleur jeune joueur.

Ces sentiments reflètent un mélange de foi en ses capacités et d'espoir en l'avenir, bien qu'il soit conscient que remporter le trophée ne dépend pas de la seule qualité individuelle, mais est aussi influencé par les performances collectives et les titres que le joueur obtient avec son club et la sélection de son pays.

D'après « Sport », Yamal s'est rendu à Londres séparément de la délégation du Barça, à bord d'un avion privé en compagnie de ses proches, et a décidé de rester dans la capitale anglaise en profitant du jour de repos accordé à l'équipe première le mardi.

Après la fin de la cérémonie, il s'est dirigé vers l'hôtel pour se reposer et dormir, et a dîné dans sa chambre en compagnie de sa compagne Inés García.

Le journal a indiqué que certains membres de la sécurité du Barça avaient repéré des restaurants de luxe à Londres, en prévision d'une éventuelle célébration de la victoire du joueur au Ballon d'Or, mais Yamal a finalement décidé de n'organiser aucune festivité, d'autant que les indices ne laissaient pas présager son sacre.

Les titres, la voie de Yamal vers le Ballon d'Or

Yamal s'accroche à son espoir de remporter le trophée à l'avenir, tout en poursuivant son travail sous les maillots du Barça et de la sélection espagnole, conscient que les titres qu'il décrochera avec les deux équipes pourraient être le facteur décisif pour atteindre son objectif.

Entre la perte du grand trophée et la conservation du titre de meilleur jeune joueur, Yamal est sorti de la nuit londonienne avec un message clair : le rêve du Ballon d'Or n'est pas terminé, et sa prochaine chance restera liée à ce qu'il produira sur le terrain dans les années à venir.