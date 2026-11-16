Les coulisses de 72 heures palpitantes : Infantino va-t-il obtenir la présidence de la FIFA par acclamation ?

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Un rapport de presse a révélé, ce lundi, qu'une voie claire s'ouvre devant Gianni Infantino pour devenir président de la FIFA pour un nouveau mandat.

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Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué qu'il ne reste plus que moins de 72 heures avant la date limite fixée par la FIFA pour le dépôt des candidatures à la présidence.

Le mercredi prochain, soit le 18 de ce mois, est la date fixée, et, sauf surprise de dernière minute, tous les indices laissent penser que Gianni Infantino disposera d'une occasion évidente d'être réélu en mars 2027.

Et ce, malgré la polémique soulevée autour de son intention de vendre, l'été dernier, une partie des droits de diffusion des matchs de la Coupe du monde à des investisseurs étrangers.

Car, à l'heure actuelle, et sauf surprise de dernière minute, il n'existe qu'une seule alternative susceptible de concurrencer le président en exercice. Il s'agit de Kozo Tashima, ancien international japonais et président de la Fédération japonaise de football.

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Mais pour y parvenir, il aura besoin du soutien de certaines fédérations européennes affiliées à l'Union européenne de football (UEFA) afin d'atteindre le minimum requis de cinq parrainages conformément aux règlements de la FIFA.

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Tous les autres noms évoqués sont écartés, y compris l'ancien joueur suisse de Tottenham, Ramon Vega, et l'ancien entraîneur français d'Arsenal, Arsène Wenger. Ce dernier n'a jamais envisagé de franchir ce pas.

Les opposants à Infantino considéraient Wenger comme un candidat idéal, grâce à sa renommée mondiale et à l'image d'intégrité qui lui est associée, en plus de sa compétence et de sa vaste expérience.

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Et bien qu'il appartienne au continent européen, il n'est pas lié à l'Union européenne de football « UEFA » ; il jouit par ailleurs d'une grande considération en Afrique et en Asie, et a travaillé pendant des années avec les 211 fédérations membres de la FIFA, en sa qualité de directeur du développement du football mondial.

Le scénario d'une victoire par acclamation

Si Gianni Infantino est le seul candidat à avoir déposé sa candidature d'ici vendredi, il sera aussitôt reconnu de nouveau comme président, dans l'attente de la validation officielle lors du congrès prévu le 18 mars de l'année prochaine à Rabat.

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En revanche, si Kozo Tashima décide finalement de se présenter, il faudra attendre pour connaître le résultat de ce congrès au Maroc. Le vainqueur aura besoin du soutien de 106 fédérations nationales.

Et au cas où un vote s'avérerait nécessaire, et malgré les turbulences qu'ont connues ces derniers mois, Gianni Infantino bénéficie du soutien d'une majorité de trois des six confédérations continentales au sein de l'assemblée générale.

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La Confédération africaine de football a déjà fait savoir qu'elle poursuivrait son soutien à l'administration suisse, ce qui représente 54 fédérations. Il en va de même pour la Confédération d'Océanie de football, qui compte 11 fédérations membres, ainsi que pour les dix autres fédérations de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL).

Quant au camp des opposants, mené par l'Union européenne de football (UEFA), il est le plus explicite sur cette question, et nous verrons combien de ses 55 fédérations membres soutiendront le président en exercice ou le rejetteront.

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La position finale des 41 fédérations de la CONCACAF, qui s'étaient initialement opposées au maintien d'Infantino, et de la Confédération asiatique de football, qui compte 47 représentants, demeure incertaine. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours.