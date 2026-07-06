Les coulisses choc du dîner secret… Comment la Maison Blanche a fait pression pour annuler la carte Balougon ?

Selon plusieurs médias, des démarches de haut niveau ont été menées à Washington et à Zurich pour faire lever le carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun, juste avant le match décisif contre la Belgique lors de la Coupe du monde 2026.

Selon une enquête du média américain « Politico », spécialisé dans les affaires gouvernementales, l’annulation de la suspension de Balogun a suivi « quatre jours de pressions coordonnées, de manœuvres juridiques et d’efforts diplomatiques qui se sont étendus du Bureau ovale jusqu’à Zurich ».

L’affaire a commencé après l’expulsion de Balogun suite à un tacle violent sur la cheville du Bosnien Tarik Mehremović, lors du match des 32^(es) de finale remporté 2-0 par les États-Unis. Bien que cette suspension aurait dû l’empêcher d’affronter la Belgique en huitièmes de finale, la levée de sa suspension a été annoncée dimanche, 48 heures avant la rencontre.

L’appel de Trump et le dîner secret d’Infantino

Selon la chaîne NBC, le président américain Donald Trump a appelé directement le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour s’informer de la sanction.

Le président américain a été alerté par Andrew Giuliani, patron du comité d’organisation du Mondial et fils de l’ancien maire de New York Rudolph Giuliani.

Les démarches ont été lancées dès le coup de sifflet final ; elles ont été menées par Giuliani et des responsables de la fédération américaine, ainsi que par le ministre du Commerce Howard Lotnik, qui entretient des liens étroits avec la FIFA.

Selon Politico, Lotnik avait d’ailleurs participé à un dîner privé avec Infantino début juin, preuve des liens étroits que la FIFA a tissés avec l’administration Trump.

Enquête sur le passé de l’arbitre et intervention juridique

Des proches de Trump ont aussitôt passé au crible le dossier de l’arbitre brésilien Rafael Klaus, auteur du carton rouge infligé à Folarin Balogun.

Selon Politico, la Maison Blanche – par Giuliani et Lotnik – a proposé à la fédération américaine un soutien juridique.

Dans le même temps, Giuliani et Scott Goodwin, directeur d’un fonds spéculatif qui participe au salaire de l’entraîneur Mauricio Pochettino, ont mené une enquête sur les antécédents de Klaus. « Des articles détaillant les différends antérieurs liés à Klaus ont circulé parmi les hauts responsables gouvernementaux lors de l’évaluation des arguments à l’appui de l’appel », selon le journal.

Le service juridique de la FIFA, piloté par Emilio García, a alors éclairé Infantino sur les options procédurales. Dimanche, l’instance s’est appuyée sur l’article 27, jugé « flou », de son règlement pour justifier l’allègement de la sanction.

La FIFA a confirmé à Politico que la décision avait été prise « de manière indépendante » par la commission de discipline, sans publication d’un rapport officiel expliquant les motifs.

Balogun, auteur de 19 buts en 43 matchs sous les couleurs de Monaco la saison passée, s’est ainsi retrouvé propulsé sur le devant de la scène mondiale pour des motifs qui dépassent le simple cadre sportif.