« Les Corinthians font une proposition qui est immédiatement rejetée par Memphis Depay »

L’incertitude demeure quant à la prolongation de Memphis Depay aux Corinthians. Selon le site brésilien UOL Esporte, l’entourage de l’attaquant a rejeté une première offre du club.

Le joueur doit encore percevoir 7,2 millions d’euros de la part du club pauliste, lequel, en raison de difficultés financières, ne peut pas régler la totalité de cette somme en une seule fois. Les dirigeants brésiliens explorent néanmoins des solutions en coulisses.

La proposition de verser chaque mois une partie de cette somme, dans le cadre d’un contrat de deux ans, a été rejetée par l’entourage de Memphis. On ignore encore si les Corinthians préparent une nouvelle proposition.

La direction brésilienne veut à tout prix éviter un contentieux judiciaire. Le vétéran souhaite rester, à condition que les arriérés soient réglés rapidement.

Son contrat avec le club pauliste expire le 31 décembre : il pourra donc être recruté gratuitement dans quelques mois. Le club mexicain des Tigres surveille de près la situation de l’international néerlandais, en vue de le faire éventuellement succéder à Ángel Correa, qui s’apprête à rejoindre River Plate.

L’Olympique de Marseille s’était aussi récemment penché sur le dossier Memphis, mais les exigences financières de l’attaquant ont rapidement refroidi l’intérêt du club phocéen.