Les contrats sont signés : Francesco Trincao devient la quatrième recrue estivale d’Al-Ahli

Le Portugais Francisco Trincão, joueur du Sporting CP, est devenu la quatrième recrue de l’Al-Ahli saoudien lors du mercato estival.

Selon la presse, le club saoudien était sur le point de finaliser son arrivée, après avoir trouvé un accord avec le Sporting CP sur les modalités du transfert.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », le joueur a paraphé, samedi à l’aube, un contrat de quatre ans, valable jusqu’en 2030, en présence du directeur sportif du club, Rui Pedro.

Selon des informations précédemment divulguées, le montant du transfert s’élèverait à 45 millions d’euros, plus 5 millions de variables, pour un salaire annuel de 10 millions d’euros.

Le club saoudien a conclu l’opération après plusieurs rounds de négociations, repoussant la concurrence de plusieurs clubs européens intéressés par le joueur.

Le joueur de 26 ans devient ainsi la quatrième recrue estivale du club, après le défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh (Tromsø), l’ailier saoudien Mishaal Al-Mutairi (Abha) et l’international arménien Edward Spirtseyan (Krasnodar).

Cette annonce intervient alors que le club est sur le point de finaliser l’arrivée du milieu de terrain Naif Masoud, en provenance d’Al-Fateh.

Grâce à ces renforts, Al-Ahli vise un double objectif : reconquérir le titre saoudien qui lui échappe depuis dix ans et conserver son trophée asiatique pour une troisième saison consécutive.