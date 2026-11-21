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Le syndicat international des footballeurs professionnels, la FIFPRO, a critiqué ce samedi les déclarations publiques répétées des dirigeants du Bayern Munich au sujet du contrat de Jamal Musiala.

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Le syndicat estime que ces déclarations relèvent d'une stratégie coordonnée visant à faire pression sur le joueur et ses représentants avant d'éventuelles négociations. Il demande au club de respecter ses engagements contractuels et de ne pas faire de l'état de santé du joueur et de son avenir un sujet de débat public.

La FIFPRO a exprimé sa position dans un communiqué officiel, faisant part de sa profonde inquiétude face aux propos des dirigeants bavarois. Elle souligne que le président d'honneur du club, Uli Hoeness, le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, et l'ancien président du directoire, Karl-Heinz Rummenigge, ont tous remis en question, de manière similaire, certains aspects du contrat de Musiala, au moment même de son retour de blessure.

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« De notre point de vue, ces déclarations constituent une stratégie coordonnée visant à faire pression sur Musiala et ses représentants avant toute négociation. Un club de la taille et du prestige du Bayern Munich aurait dû se comporter autrement », a déclaré le syndicat.

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La FIFPRO ajoute que le Bayern a un devoir de protection envers son joueur, avertissant que l'incertitude quant à l'avenir peut nuire à la santé mentale des footballeurs professionnels, en particulier pendant les périodes de convalescence après une blessure.

Selon le syndicat, faire de l'avenir de Musiala et de son état de santé un sujet de débat public ne fait qu'accroître la pression qui pèse sur lui.

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La FIFPRO insiste sur la nécessité de discuter de toute réserve concernant le contrat en privé, avec le joueur et ses représentants, loin des déclarations dans les médias.

Le syndicat rappelle que les contrats doivent être respectés, précisant qu'une blessure ou une baisse de niveau du joueur ne donne pas au club le droit de rouvrir des conditions qu'il a lui-même acceptées, tout comme une série de performances exceptionnelles ne donne pas automatiquement au joueur le droit de réclamer une augmentation de salaire.

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Il souligne également que les clubs, les ligues et les syndicats de joueurs se sont accordés, au sein de la FIFA, pour faire de la stabilité contractuelle l'un des principes fondamentaux du jeu, un principe qui protège aussi bien les clubs que les joueurs.

La FIFPRO a conclu son communiqué en réaffirmant son soutien à Musiala et à tous les joueurs qui respectent leurs engagements contractuels, appelant les clubs à en faire de même.

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Ce bras de fer fait suite à une série de déclarations controversées, qui a commencé lorsque Uli Hoeness, président d'honneur du club, a exprimé ses doutes quant à la capacité de Musiala à retrouver son niveau d'antan, alors que le joueur souffre d'un trouble neurologique provoquant de brèves crises d'absence, qui peut être contrôlé dans une certaine mesure grâce à des médicaments, selon ce que le joueur avait lui-même annoncé.

Hoeness avait également soulevé la question de l'adéquation entre le niveau attendu du joueur et son salaire élevé, avant que Jan-Christian Dreesen, président du directoire du Bayern, n'assure que le club attendrait d'évaluer l'évolution de son état et pourrait ensuite s'asseoir avec sa famille et son entourage pour en discuter si nécessaire.

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Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du directoire et membre du conseil de surveillance du club, s'est lui aussi invité dans le débat, estimant que le retour de Musiala à son niveau d'antan n'était pas garanti et que son salaire pourrait être remis en discussion s'il ne retrouvait pas ses capacités habituelles.