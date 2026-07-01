Les contours des quarts de finale se dessinent : sept équipes sont qualifiées et trois affiches déjà connues

Les contours des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 commencent à se dessiner à l’issue de la troisième journée du deuxième tour de la compétition, qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sept équipes sont d’ores et déjà qualifiées.

Sept équipes ont jusqu’à présent décroché leur place en huitièmes de finale : le Canada, le Brésil, le Paraguay, le Maroc, la Norvège, la France et le Mexique.

Le Canada a été le premier qualifié en éliminant l’Afrique du Sud 1-0, tandis que le Brésil a disposé du Japon 2-1 et que le Paraguay a créé la sensation en battant l’Allemagne 4-3 aux tirs au but.

De même, le Maroc a décroché une qualification palpitante face aux Pays-Bas aux tirs au but (3-2), tandis que la Norvège l’a suivie après sa victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, la France après avoir écrasé la Suède 3-0, et le Mexique après sa victoire 2-0 contre l’Équateur.

Chez les sélections arabes, une seule place est pour l’instant assurée, celle du Maroc, tandis que l’Égypte et l’Algérie sont bien parties pour renforcer cette présence.

Sur les sept qualifiés, on dénombre deux formations européennes (France et Norvège), deux représentants latino-américains (Brésil et Paraguay), deux équipes nord-américaines (Canada et Mexique) et un seul membre de la zone africaine, le Maroc.

Trois affiches sont d’ores et déjà connues pour le prochain tour.

Trois affiches des huitièmes de finale sont d’ores et déjà connues ; elles se dérouleront (heure de La Mecque) comme suit :

Samedi 4 juillet

Canada - Maroc (20 h).

Dimanche 5 juillet

Paraguay - France (00h00).

Brésil - Norvège (23h00).

Le Mexique est pour l’instant la seule équipe qualifiée pour ce tour, mais son adversaire reste à déterminer : elle défiera mercredi soir le vainqueur du match entre l’Angleterre et la République démocratique du Congo.

Neuf tickets restent à attribuer.

Les 32^(es) de finale se poursuivront mercredi, jeudi, vendredi et samedi afin d’attribuer les neuf places restantes et de composer intégralement le tableau des seizièmes de finale.

Voici le programme des neuf rencontres restantes :

Mercredi 1^(er) juillet

Angleterre – République démocratique du Congo (19 h).

Belgique – Sénégal (23h00).

Jeudi 2 juillet

États-Unis – Bosnie-Herzégovine (3 h).

Espagne – Autriche (22 h).

Vendredi 3 juillet

Portugal – Croatie (2 h).

Suisse – Algérie (6 h).

Australie – Égypte (21 h).

Samedi 4 juillet

Argentine – Cap-Vert (1 h).

Colombie – Ghana (4 h 30).