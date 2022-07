Les contacts, la concurrence, la marge financière… Tout sur la rumeur Memphis Depay à l’OM

Le Néerlandais Memphis Depay fait bien partie des cibles de l’OM pour le mercato. Mais sa venue chez les vice-champions de France reste hypothétique.

L’Olympique de Marseille est actuellement en quête d’un renfort offensif. Et parmi les pistes qui ont été explorées, il y a celle qui mène à Memphis Depay. Révélé par Le Phocéen, cet intérêt est bien réel. Mais, il sera très difficile pour les vice-champions de France d’attirer le capitaine de la sélection néerlandais dans leurs rangs.

Quelles sont les chances de l’OM de recruter Depay ?

Enrôler le stratège batave s’apparente à une tâche très compliqué pour l’OM. Selon La Provence, le dossier est même qualifié de « difficile » en interne. Et ce, pour plusieurs raisons.

Lié au Barça jusqu’en 2023, Memphis ne peut pas être prêté, ni voir son club prendre en charge une partie de son salaire, à l’image de ce qu’envisage de faire le Stade Rennais avec un autre Barcelonais, Samuel Umtiti. Et c’est pourquoi ce transfert est assez peu probable.

Le seul espoir pour les Marseillais réside dans le fait que Pablo Longoria, le président marseillais, entretient de très bonnes relations avec Mateu Alemany, le directeur de football des Blaugrana. Mais, cela risque de ne pas suffire en vue d’un accord.

Quel est le prix fixé par le Barça pour Depay ?

Memphis Depay est considéré comme un joueur non essentiel pour Xavi, qui planifie l'avenir de son équipe, selon AS. Le club catalan a déjà informé l'agent du joueur que le Néerlandais n'était pas un élément clé dans les plans futurs de l'entraîneur blaugrana et a encouragé ses représentants à lui trouver une autre équipe cet été, surtout si l'on considère que le contrat de l'attaquant se termine dans un an. Le club jouera le jeu et ne compliquera pas une éventuelle sortie, tant que l'offre se situe autour de 25 millions d'euros.

Xavi estime qu'avec la signature éventuelle de Raphinha, il dispose de suffisamment de solutions offensives avec Ferran Torres, Ansu Fati, Abde et le retour de Collado après son prêt à Grenade. En outre, le club catalan attend la réponse de Dembélé à un nouveau contrat et tout porte à croire que l'ailier français restera au Camp Nou. Avec ce scénario actuel, Xavi s'est contenté de donner le feu vert pour un départ de Memphis, un joueur qui ne s'est jamais vraiment installé chez le géant catalan depuis son transfert de Lyon l'été dernier.

Quelles sont les autres pistes pour Depay ?

L’OM n’est pas le seul club à viser l’ex-chouchou du Groupama Stadium. Il en est de même pour Chelsea, qui veut l’attirer en Premier League. Par ailleurs, le FC Séville nourrit l’espoir de le faire signer.