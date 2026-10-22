« Les consultations sont en cours » : la nouvelle direction d'Al Ahly place un dossier important en tête de ses priorités

La direction d'Al-Ahli d'Arabie saoudite a inscrit un dossier important en tête des priorités du nouveau conseil, dans l'espoir de le régler au cours des prochains jours.

Selon des sources propres au journal « Arriyadiyah », la direction de la société du club Al-Ahli a fait du recrutement d'un nouveau directeur sportif, au cours de la prochaine période, l'une des priorités du nouveau conseil, afin de succéder au démissionnaire Oussama Hawsawi.

Les sources ont précisé que le conseil d'administration pilote le processus de sélection du directeur sportif, en pleine coordination avec le directeur exécutif, et en s'appuyant sur des expertises externes spécialisées dans le recrutement de talents dans le domaine de la gestion sportive. Les discussions se poursuivent toujours avec plusieurs candidats, la priorité étant donnée au choix de la personne la plus adaptée à Al-Ahli, sans précipitation pour trancher sur ce poste important.

Les sources ont indiqué que la direction exécutive poursuit son travail avec le conseil d'administration sur les plans du club, ses stratégies et ses priorités pour la prochaine étape, et que les rumeurs selon lesquelles le conseil d'administration s'éloignerait des dossiers du football et transférerait au directeur exécutif la responsabilité des décisions sportives relatives à l'équipe première sont infondées.

Prochains matchs AHL Saudi Pro League 14:00 ALK

Elles ont ajouté que le conseil d'administration du pôle de l'Ouest s'engage à respecter une gouvernance claire et une approche institutionnelle dans la prise de décisions, et que l'une des principales priorités du conseil est de renforcer la structure sportive du club et de permettre aux compétences spécialisées et qualifiées de prendre et d'appliquer les décisions dans le cadre de leurs responsabilités, au service des intérêts d'Al-Ahli.

Pour rappel, le 5 octobre courant, la société du club Al-Ahli a annoncé la formation de son nouveau conseil d'administration présidé par Abdallah ben Aïdarous Al-Sabban, dans le cadre d'une nouvelle démarche administrative qui coïncide avec la phase de transition que traversent les sociétés des clubs saoudiens.

Le nouveau conseil comprend, aux côtés d'Al-Sabban, Jake Silverstein, Ahmed ben Hamed Al-Thobaiti, Mohammed ben Ammar Al-Dabbagh, Iyad ben Rachad Reda, Hussein ben Hassan Eid et Atef ben Mahdi Moqni, en tant que membres du conseil d'administration.