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Les conséquences du report se poursuivent : la Coupe d'Asie ramène à la vie le Clasico entre Al-Ahli et Al-Nassr

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Asian Cup
Arabie saoudite
Arabie saoudite

Une décision attendue

Le Clasico entre Al-Ahli et Al-Nassr est en passe de reprendre vie, à peine deux semaines environ après son report, en raison de la nouvelle programmation des rencontres de la Coupe d'Asie des nations 2027.

La Confédération asiatique de football a annoncé ce mardi le report de la Coupe d'Asie des nations, qui devait débuter en janvier 2027, pour se tenir désormais à partir de décembre de la même année.

Le journaliste saoudien Abdulaziz Al-Osaimi a indiqué, dans un tweet publié sur son compte personnel du réseau social « X », que le Clasico reporté entre Al-Ahli et Al-Nassr devrait se tenir à la fin du mois de novembre en cours.

Al-Nassr devait se rendre chez Al-Ahli le 15 octobre dernier, au stade Al-Inma à Djeddah, pour la neuvième journée de la Saudi Pro League.

Mais la Ligue de la Roshn Saudi League a publié un communiqué officiel le 13 octobre dernier, annonçant le report de la rencontre, qui se disputera au mois de mars de l'année prochaine, en raison de contraintes logistiques.

Toutefois, le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 à la fin de l'année prochaine a ouvert la voie à la Ligue de la Roshn Saudi League pour reprogrammer les rencontres, de sorte qu'elles se tiennent sans grande pression durant le temps restant de la saison.

À noter que la Ligue a déjà décidé de reporter les rencontres de la treizième journée de la Roshn Saudi League, qui devaient se disputer entre les 5 et 7 novembre en cours, dès lors que le temps nécessaire est disponible pour les organiser sans pression.

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