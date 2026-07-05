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mexico england(C)Getty images
Karim Malim

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Les compositions officielles de l'Angleterre et du Mexique sont connues. Tuchel aligne tous ses atouts offensifs, tandis qu'Aguirre répond avec un trio d'attaque redoutable

Mexico vs Angleterre
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Affrontement explosif à l'Azteca

Les regards des amateurs de football du monde entier se tournent vers le stade Azteca, monument historique de la capitale mexicaine, qui accueillera lundi à l’aube l’un des affrontements les plus attendus des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. L’Angleterre défiera le Mexique dans un match placé sous le signe «Pas droit à l'erreur», où chaque équipe cherchera à décrocher son billet pour les quarts de finale et à poursuivre son rêve de remporter le titre mondial.

Les deux sélections ont dévoilé leurs compositions officielles pour ce rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Aucune des deux équipes ne veut commettre le moindre faux pas qui mettrait un terme à son parcours.

Composition officielle du Mexique face à l’Angleterre

Le sélectionneur mexicain Javier Aguirre a choisi un schéma en 4-3-3. Voici le onze aligné :

- Gardien : Raúl Rangel.

Coupe du monde
Mexico crest
Mexico
MEX
Angleterre crest
Angleterre
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- Défense : Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo.

- Milieu de terrain : Luis Romo, Éric Lira, Gilberto Mora.

Attaque : Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Composition officielle de l’Angleterre face au Mexique

De son côté, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel opte pour un 4-2-3-1, avec Harry Kane en meneur de jeu, dans un dispositif résolument offensif :

- Gardien : Jordan Pickford.

- Défense : Jarell Quansah, Ezri Konsa, Mark Guihi, Miles Lewis Skilley.

- Milieu de terrain : Elliott Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham.

Attaque : Anthony Gordon, Harry Kane, Bukayo Saka.

Les observateurs s’attendent à un duel intense entre la formation de Tuchel, qui aligne plusieurs des plus grandes stars du football anglais, et une sélection mexicaine déterminée à exploiter son avantage à domicile pour créer la surprise et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

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