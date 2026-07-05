Les compositions officielles de l'Angleterre et du Mexique sont connues. Tuchel aligne tous ses atouts offensifs, tandis qu'Aguirre répond avec un trio d'attaque redoutable

Les regards des amateurs de football du monde entier se tournent vers le stade Azteca, monument historique de la capitale mexicaine, qui accueillera lundi à l’aube l’un des affrontements les plus attendus des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. L’Angleterre défiera le Mexique dans un match placé sous le signe «Pas droit à l'erreur», où chaque équipe cherchera à décrocher son billet pour les quarts de finale et à poursuivre son rêve de remporter le titre mondial.

Les deux sélections ont dévoilé leurs compositions officielles pour ce rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Aucune des deux équipes ne veut commettre le moindre faux pas qui mettrait un terme à son parcours.

Composition officielle du Mexique face à l’Angleterre

Le sélectionneur mexicain Javier Aguirre a choisi un schéma en 4-3-3. Voici le onze aligné :

- Gardien : Raúl Rangel.

- Défense : Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo.

- Milieu de terrain : Luis Romo, Éric Lira, Gilberto Mora.

Attaque : Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Composition officielle de l’Angleterre face au Mexique

De son côté, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel opte pour un 4-2-3-1, avec Harry Kane en meneur de jeu, dans un dispositif résolument offensif :

- Gardien : Jordan Pickford.

- Défense : Jarell Quansah, Ezri Konsa, Mark Guihi, Miles Lewis Skilley.

- Milieu de terrain : Elliott Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham.

Attaque : Anthony Gordon, Harry Kane, Bukayo Saka.

Les observateurs s’attendent à un duel intense entre la formation de Tuchel, qui aligne plusieurs des plus grandes stars du football anglais, et une sélection mexicaine déterminée à exploiter son avantage à domicile pour créer la surprise et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.