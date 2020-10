Les compos de Nimes - PSG : Kean et Rafinha titulaires

Paris défie Nimes ce soir à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Deux joueurs feront à l’occasion leurs débuts avec l’équipe de la capitale.

C'est avec un groupe décimé (10 absences enregistrées), le PSG se présente ce soir pour son opposition contre en . Mais, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, deux éléments vont avoir l’opportunité de faire leurs grands débuts avec l’équipe francilienne, et comme titulaires qui plus est. Il s’agit de Rafinha et de Moise Kean.

Le Brésilien est aligné dans l’entrejeu aux côté de Leandro Paredes et d’Idrissa Gueye. Quant à l’international italien, il accompagnera Kylian Mbappé et Pablo Sarabia en attaque. Le joueur prêté par a joué il y a 48 heures avec sa sélection, mais Thomas Tuchel a jugé qu’il était apte pour tenir sa place. Il en est de même en ce qui concerne l’international tricolore.

Derrière, en l’absence de Marquinhos, c’est Abdou Diallo qui se produira en défense centrale avec Presnel Kimpembe. Les côtés seront de nouveau occupés par Mitchel Bakker et Alessandro Florenzi. Enfin, Keylor Navas gardera bien sûr la cage.

Le onze de départ du PSG :

Keylor Navas; Kimpembe, Abdou Diallo, Bakker, Florenzi - Paredes, Rafinha, Gueye - Sarabia, Kean, Mbappé.