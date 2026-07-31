On aura beau chercher ou interroger qui que ce soit, jusqu’ici personne aux Pays-Bas n’a comparé Tim van der Leij à Erling Haaland. Pourtant, il avait été dit que, lorsque le VfB Stuttgart a recruté l’attaquant de 20 ans du RKC Waalwijk, on le surnommait déjà « Haaland 2.0 » dans le pays voisin. Mais uniquement dans les médias allemands.

Bon, les ressemblances physiques ne sont pas, au sens propre du terme, tirées par les cheveux. Van der Leij a, comme le Norvégien, une longue chevelure qu’il dompte avec un bandeau lorsqu’il joue. Et il est très grand, avec 1,93 mètre, seulement légèrement plus petit que l’ancien joueur de Dortmund.

Mais lorsqu’on voit Van der Leij jouer, il rappelle bien davantage un ancien de Stuttgart. Car le Néerlandais, malgré sa taille imposante, possède d’excellentes qualités techniques, ce qui fait rapidement penser à Nick Woltemade.

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Combien de fois Tim van der Leij a-t-il marqué avant son arrivée au VfB Stuttgart ?

Les Souabes ont déboursé 1,2 million d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant, qui n’a encore jamais joué dans une sélection nationale de jeunes, mais qui a malgré tout connu une ascension fulgurante. Van der Leij a autrefois été formé pendant trois ans au PSV Eindhoven, avant d’évoluer entre 2017 et 2025 à Vitesse Arnhem. Là-bas, il a inscrit 25 buts en 59 matches officiels avec les U18, U19 et U21.

Comme Vitesse se trouvait, l’été dernier, juste avant un retrait de licence et qu’il était donc disponible librement, Waalwijk, relégué d’Eredivisie, est passé à l’action. Ce transfert vers ce club ascenseur néerlandais, en 2e division, a ramené Van der Leij dans sa province natale du Brabant-Septentrional, et l’a immédiatement vu briller.

Certes, Waalwijk, sixième du classement, n’a finalement pas réussi à remonter immédiatement lors des playoffs, mais le fait d’en être arrivé là devait beaucoup à Van der Leij. Il a inscrit 13 buts en championnat, et a marqué quatre fois en trois matches de coupe. Ce rendement, ainsi que son évolution comme titulaire, ont suffi à l’amener au VfB, où il a signé un contrat jusqu’en 2030.

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« Pas logique » : Tim van der Leij surpris par son transfert au VfB Stuttgart

Là-bas, il est d’abord prévu pour l’équipe réserve en 3e division, afin de s’habituer à son nouvel environnement. Mais son recrutement a été annoncé sur les canaux des professionnels, et Van der Leij a en outre été photographié lors de la signature de son contrat avec le directeur sportif Christian Genter. Le modèle de Van der Leij doit désormais être son compatriote Ramon Hendriks, représenté par la même agence. Lui aussi, aujourd’hui âgé de 24 ans, avait d’abord joué avec la réserve il y a deux ans, avant de s’imposer en un rien de temps comme titulaire chez les pros.

Pour Van der Leij, le saut vers l’Allemagne est de toute façon important. « Stuttgart II joue en 3e division, qui est d’ailleurs aussi une ligue relevée. Dans certains clubs, je jouerai devant 20 000 ou 30 000 spectateurs. C’est fou, non ? C’est bien plus qu’un vendredi soir à Waalwijk », a-t-il récemment déclaré au magazine néerlandais de football Voetbal International.

Dans cet entretien, l’attaquant ambidextre s’est montré largement surpris que l’on se soit intéressé à lui sur les bords du Neckar. Il a utilisé à plusieurs reprises le mot « bizarre » pour décrire son transfert. « Honnêtement, je ne m’attendais évidemment pas non plus à cette étape », a déclaré Van der Leij. « Passer des U19 de Vitesse au VfB en seulement un an, cela ne paraît pas vraiment logique. »

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Quelle perspective pour Tim van der Leij au VfB Stuttgart ?

Compte tenu de cela, il a même nourri des doutes quant à l’idée d’accepter ou non cette offre lucrative. « J’en ai parlé à la maison. Est-ce que tout cela ne va pas un peu trop vite ? Ne vaudrait-il pas mieux attendre encore un peu ? Mais c’était une occasion tellement formidable que je ne pouvais tout simplement pas la laisser passer. Qui peut dire qu’ils reviendront la saison prochaine ? Je devais saisir cette chance. C’est ainsi que je l’ai ressenti. »

Il sera passionnant de suivre les perspectives de Van der Leij à Stuttgart. Lors de la victoire 7-0 en match amical à Balingen, il a déjà disputé 45 minutes avec l’équipe de Sebastian Hoeneß. Après ses premières séances avec l’équipe première, le Néerlandais devrait très probablement aussi participer au prochain stage d’entraînement à Grassau.

Hoeneß ne dispose pas dans son effectif d’un avant-centre de grande taille et physiquement imposant. Ermedin Demirovic mesure huit centimètres de moins, et Deniz Undav même 14 centimètres de moins que Van der Leij, que son ancien entraîneur à Arnhem, Rüdiger Rehm, a qualifié de « machine » dans les colonnes de Heilbronner Stimme.

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Voici les points forts de Tim van der Leij

Comme Woltemade autrefois, Van der Leij domine dans le jeu aérien grâce à son gabarit, mais il sait aussi très bien conserver le ballon et faire écran en tant que point d’appui. Dans la surface, il a fait preuve à Waalwijk d’une grande détermination et a frappé avec sang-froid grâce à un excellent sens du placement, de la tête comme du pied. À cela s’est ajouté un pressing convaincant. Une certaine infatigabilité et beaucoup d’énergie caractérisent son jeu.

« Ce qui est fou, c’est que, quand j’étais petit, j’ai toujours dit à mon père que je voulais un jour jouer en Bundesliga », a déclaré Van der Leij, qui espère, « si tout se passe bien », intégrer « un jour » l’effectif professionnel : « Peut-être même lors d’un match de Ligue des champions. Ce serait vraiment cool. »

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Tim van der Leij au VfB Stuttgart : une situation comparable à l’an dernier

D’ici là, le chemin reste bien sûr très long. Très probablement le plus long qu’il ait eu à parcourir jusqu’ici dans sa carrière. Mais rien n’est exclu, y compris du côté du VfB. Une situation qui devrait sembler familière à Van der Leij.

À Waalwijk aussi, il avait en effet été recruté comme deuxième attaquant derrière le numéro neuf déjà établi. Là aussi, on disait alors que Van der Leij avait encore besoin de temps, avant de voir ensuite. Peu après, il était devenu incontournable et tout le monde parlait de lui. Sauf que, pour la comparaison avec Haaland, personne aux Pays-Bas n’y avait tout simplement pensé.

Tim van der Leij : statistiques de sa carrière