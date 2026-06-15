Angela de Jong, chroniqueuse à l’Algemeen Dagblad, critique ouvertement les commentateurs de la NOS. Elle s’étonne des remarques très négatives visant les supporters néerlandais, notamment celles de Pierre van Hooijdonk et Wim Kieft.

L’équipe des Pays-Bas a entamé sa Coupe du monde face au Japon. Avant la rencontre, une véritable « Oranjemars » a réuni des centaines de supporters néerlandais déterminés à soutenir leur équipe.

Selon elle, la NOS a adopté un ton condescendant à l’égard des fans présents à Dallas. Van Hooijdonk a parlé de « carnaval » et de « Fête du Roi », tandis que Kieft a déclaré ne pas vouloir s’y mêler.

« Il faut aimer ça, car c'est bien sûr du divertissement populaire vulgaire », a commencé Jeroen Stekelenburg, avant de nuancer ses propos. « Mais le fait que 15 000 personnes en t-shirt orange défilent dans Dallas est bien sûr incroyable. Aucun autre pays ne fait ça. »

De Jong ne partage pas cet avis : « Pourquoi alors qualifier cela de carnaval ou de divertissement populaire vulgaire ? On peut remercier Dieu et tout l’univers à genoux que tous ces Néerlandais aient pris la peine de s’envoler pour les États-Unis afin d’acclamer nos footballeurs millionnaires gâtés », lance-t-elle, avant de saluer aussi les supporters restés aux Pays-Bas.

La rencontre d’ouverture a réuni plus de 4,2 millions de téléspectateurs dimanche soir, selon les chiffres du Nationaal Media Onderzoek (NMO).

« Heureusement, les consultants vont pouvoir s’en donner à cœur joie : pendant les prochains jours, ils vont pouvoir ressasser à l’envi les changements incompréhensibles du sélectionneur et les subtilités des schémas 4-3-3 ou autres. »

« Je ne suis pas une experte du football, mais une chose est sûre : un peu plus de respect pour les gens qui les font vivre serait le minimum. Sinon, il serait temps que la NOS procède à un changement », conclut De Jong.