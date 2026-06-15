Les commentateurs de la Coupe du monde se font sévèrement critiquer : « Sinon, il serait temps que la NOS change de commentateurs. »

Angela de Jong, chroniqueuse à l’Algemeen Dagblad, critique ouvertement les analystes de la NOS. Elle s’étonne des remarques très négatives visant les supporters néerlandais, notamment celles de Pierre van Hooijdonk et Wim Kieft.

Lors du match d’ouverture de la Coupe du monde face au Japon, les Oranje ont pu compter sur un soutien fervent : une « Oranjemars » a rassemblé des centaines de fans néerlandais déterminés à pousser leur équipe.

Selon elle, la NOS a adopté un ton condescendant à l’égard des fans présents à Dallas. Van Hooijdonk a qualifié l’événement de « carnaval » et de « Fête du Roi », tandis que Kieft a affirmé qu’il n’aurait pas souhaité s’y mêler.

« Il faut aimer ça, car c'est bien sûr du divertissement populaire vulgaire », a commencé Jeroen Stekelenburg, avant de nuancer ses propos. « Mais le fait que 15 000 personnes en t-shirt orange défilent dans Dallas est bien sûr incroyable. Aucun autre pays ne fait ça. »

De Jong ne comprend pas cette attitude. « Pourquoi alors parler de carnaval ou de divertissement populaire vulgaire ? On devrait remercier le ciel que des milliers de Néerlandais aient fait le voyage jusqu’aux États-Unis pour acclamer nos footballeurs millionnaires gâtés », lance-t-elle, avant de saluer aussi les supporters restés aux Pays-Bas.

« Heureusement pour eux, les analystes peuvent s’en donner à cœur joie : ils auront encore, dans les prochains jours, de quoi ressasser ad nauseam les changements de joueurs discutables du sélectionneur et les subtilités des schémas tactiques 4-3-3 ou autres. »

« Je ne suis pas une experte du football, mais une chose est sûre : un peu plus de respect pour les gens pour qui et grâce à qui ils sont là-bas, c’est le moins qu’ils puissent faire. Sinon, il serait temps que la NOS procède à un changement », conclut De Jong.