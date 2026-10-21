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Cristiano Ronaldo a été le premier de la communauté du football mondial à apporter son soutien à Khvicha Kvaratskhelia après la grave blessure au genou de l’ailier. La star du Paris Saint-Germain devrait être éloignée des terrains pendant une longue période, un examen ayant confirmé la pire des nouvelles pour le géant de Ligue 1.

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Un coup de massue pour Kvaratskhelia lors du choc de Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a subi un énorme coup dur avec l’annonce de la rupture du ligament croisé antérieur de Kvaratskhelia. L’international géorgien s’est blessé lors de la victoire éclatante du PSG face à Barcelone (4-2) en Ligue des champions. Le club a confirmé la gravité de la blessure à son genou droit après un violent choc avec Xavi Espart au cours de cette rencontre européenne à fort enjeu.

Le joueur de 25 ans devrait désormais être opéré dans les prochains jours, première étape d’une longue convalescence. Si le champion de France n’a pas encore précisé la date de son retour, une blessure de cette nature prive généralement un joueur du reste de la saison. C’est un coup terrible pour celui qui était considéré comme l’un des principaux prétendants au Ballon d’Or après ses performances remarquables de la saison dernière : il avait inscrit 19 buts en 48 matches toutes compétitions confondues et mené le PSG à deux titres consécutifs en Ligue des champions.

Ronaldo adresse des mots d’encouragement à la star du PSG

Le monde du football s’est rapidement mobilisé autour de l’ailier, Ronaldo, la star d’Al-Nassr, figurant parmi les premiers à lui témoigner son soutien. Lui-même confronté à son lot de blessures au cours d’une carrière prestigieuse, Ronaldo a publié un commentaire sincère sur la page Instagram du Géorgien pour l’aider à prendre du recul.

« Les combats les plus difficiles dans le football sont souvent ceux que personne ne voit. Je connais ce sentiment, Kvara, a écrit Ronaldo dans son message de soutien. Mais n’oublie jamais ce qui t’a permis d’arriver jusqu’ici, et ne laisse pas un moment difficile te faire douter de ce que tu peux encore accomplir. Garde cette flamme. Le meilleur reste à venir. » Les mots du vétéran soulignent la force mentale nécessaire pour se remettre d’une blessure ligamentaire de longue durée.

Getty Images

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Les coéquipiers du Géorgien blessé se mobilisent

Les coéquipiers de Kvaratskhelia au Parc des Princes ont eux aussi rapidement inondé ses réseaux sociaux de messages de solidarité. Ousmane Dembele a notamment témoigné son affection à son partenaire d’attaque. Le lauréat du Ballon d’Or 2025 a publié un message de soutien tout simple dans sa story Instagram : « Tiens bon, Kvara. »

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Desire Doue a été l’un des membres du PSG à s’exprimer le plus ouvertement, adressant à son partenaire en attaque un message d’encouragement empreint de spiritualité. « Tiens bon, mon frère, tu reviendras plus fort, Dieu est avec toi », a déclaré Doue. Ce soutien collectif sera essentiel pour Kvaratskhelia, qui va devoir troquer les terrains contre les soins pour un bon moment.

Kvaratskhelia promet de revenir plus fort

Dans sa propre déclaration publique, Kvaratskhelia est revenu sur le caractère inattendu de sa blessure et s’est dit prêt à relever le défi. « Je pensais être préparé à tout, mais non, et je me rends compte que Dieu m’a choisi et que, si j’ai protégé les joueurs sur un autre terrain, je suis prêt à traverser ces mois de labeur, de douleur et de larmes », a-t-il écrit dans une publication émouvante qui a touché ses millions d’abonnés.

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La star géorgienne a conclu en remerciant ceux qui le soutiennent et en réaffirmant son engagement envers les supporters qui l’accompagnent depuis son arrivée à Paris. « Je sais que je dois revenir plus fort pour les miens, qui ont toujours été là pour moi. Je ne vous décevrai pas, je vous promets de ne pas perdre une seconde. Merci à tous pour votre soutien, à bientôt », a-t-il ajouté.