La sélection colombienne, porteuse des espoirs de tout un pays, vise un exploit lors de la Coupe du monde 2026, mais elle affronte actuellement une crise sanitaire.

Selon le quotidien espagnol AS, qui cite des sources colombiennes, un virus s’est propagé ces derniers jours dans le vestiaire de la sélection, affectant plusieurs joueurs.

Nestor Lozano, le sélectionneur colombien, a confirmé que plusieurs joueurs ressentaient déjà des douleurs physiques avant le match contre le Ghana en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

James Rodríguez, le capitaine colombien, l’a confirmé : « Un virus se propage rapidement et beaucoup d’entre nous en ressentent les effets. »

Malgré ces contretemps, James a tenu à insuffler un peu d’optimisme à ses coéquipiers en déclarant que l’équipe avait réussi à surmonter cette épreuve malgré ce problème.

La Colombie a tout de même dominé le Ghana 1-0 en seizièmes de finale et se prépare à défier la Suisse mardi soir en huitièmes.

Ce n’est pas une première en Coupe du monde : lors de l’édition qatarie, le « virus du chameau » avait déjà fait parler de lui au sein de l’équipe de France.

Ni Dayot Upamecano ni Adrien Rabiot n’avaient pu disputer la moindre minute de la demi-finale 2022 face au Maroc.

Les Néerlandais, les Brésiliens et les Suisses avaient eux aussi subi des symptômes grippaux durant leur séjour au Qatar.