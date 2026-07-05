Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Les coéquipiers de James sont menacés… Un virus s’attaque au vestiaire de la Colombie

Suisse vs Colombie
Suisse
Colombie
Coupe du monde
Colombie vs Ghana
Ghana
J. Rodriguez
Suisse
Colombie
Canada
Ghana
É.-U.

Le virus s'est propagé avant la rencontre face au Ghana.

La sélection colombienne, porteuse des espoirs de tout un pays, vise un exploit lors de la Coupe du monde 2026, mais elle affronte actuellement une crise sanitaire.

Selon le quotidien espagnol AS, qui cite des sources colombiennes, un virus s’est propagé ces derniers jours dans le vestiaire de la sélection, affectant plusieurs joueurs.

Nestor Lozano, le sélectionneur colombien, a confirmé que plusieurs joueurs ressentaient déjà des douleurs physiques avant le match contre le Ghana en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

James Rodríguez, le capitaine colombien, l’a confirmé : « Un virus se propage rapidement et beaucoup d’entre nous en ressentent les effets. »

Malgré ces contretemps, James a tenu à insuffler un peu d’optimisme à ses coéquipiers en déclarant que l’équipe avait réussi à surmonter cette épreuve malgré ce problème.

Coupe du monde
Suisse crest
Suisse
SUI
Colombie crest
Colombie
COL

La Colombie a tout de même dominé le Ghana 1-0 en seizièmes de finale et se prépare à défier la Suisse mardi soir en huitièmes.

Ce n’est pas une première en Coupe du monde : lors de l’édition qatarie, le « virus du chameau » avait déjà fait parler de lui au sein de l’équipe de France.

Ni Dayot Upamecano ni Adrien Rabiot n’avaient pu disputer la moindre minute de la demi-finale 2022 face au Maroc.

Les Néerlandais, les Brésiliens et les Suisses avaient eux aussi subi des symptômes grippaux durant leur séjour au Qatar.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google