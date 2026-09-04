Seul le Real Madrid, avec une valeur de 9,5 milliards de dollars, devance le Barça dans le dernier classement du magazine américain « Forbes », spécialisé dans l'univers de la finance et des affaires.

Le club madrilène domine la liste, tandis que la valeur du Barça s'élève à 7,5 milliards de dollars, mais l'exploitation du stade « Spotify Camp Nou » n'en est encore qu'à mi-chemin, selon le journal catalan « Mundo Deportivo ».

La valeur de la marque du Barça continue de grimper, dans l'attente que le « Spotify Camp Nou » puisse accueillir 104 600 supporters.

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Le Barça, qui dévoilera lundi le chiffre exact de recettes records réalisées lors de la saison 2025-26, proches de 1,1 milliard d'euros et dépassant les 994 millions lors de la saison 2024-25, a annoncé qu'il était devenu le deuxième club de football le plus cher au monde, selon la nouvelle mise à jour du classement « Forbes ».

Avec une valeur de 7,5 milliards de dollars, le club catalan est passé de la troisième à la deuxième place, dépassant Manchester United, dont la valeur atteint 7,2 milliards de dollars.

Il convient de garder à l'esprit que « Forbes » s'appuie dans son classement sur les chiffres de fin de saison 2024-25, et non sur ceux de la saison 2025-26, au cours de laquelle la capacité du « Spotify Camp Nou » est passée de 45 401 places depuis le 22 novembre 2024 à 62 652 places entre le 15 mars et le 17 mai, date du dernier match du Barça sur la pelouse catalane.

Liverpool, avec une valeur de 6,2 milliards de dollars, et le Paris Saint-Germain, avec 5,8 milliards, complètent les cinq premières places, puis le Bayern Munich (5,7 milliards), Manchester City (5,5 milliards), Arsenal (5,4 milliards), Chelsea (4,2 milliards) et Tottenham (3 milliards) achèvent la liste des dix clubs les plus valorisés au monde.

Le Barça arrive financièrement

Selon « Mundo Deportivo », la comparaison avec le Real Madrid reste éloignée de ce que sera l'image réelle dans environ un an et demi, lorsque le « Spotify Camp Nou » sera achevé pour porter sa capacité à 104 600 places.

Le stade « Santiago Bernabéu » fonctionne à pleine capacité depuis deux ans après l'achèvement des travaux de rénovation, avec une capacité de 83 186 places, en plus de l'exploitation des zones VIP.

Une fois le projet catalan achevé, le stade comptera 9 400 places réservées aux VIP, une source de revenus colossale qui contribuera à accroître la valeur financière du Barça.

Au niveau du classement mondial de tous les clubs sportifs, le Barça occupe la quinzième place.

Les Dallas Cowboys, de la ligue de football américain « NFL », dominent la liste avec une valeur de 13 milliards de dollars, suivis des Golden State Warriors de la ligue américaine de basket-ball « NBA » avec 11 milliards, puis des Los Angeles Rams (10,5 milliards), des New York Giants (10,1 milliards), des Los Angeles Lakers (10 milliards) et des New York Knicks (9,75 milliards), tandis que le Real Madrid, avec une valeur de 9,5 milliards de dollars, arrive à la septième place mondiale.

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