Joey Veerman suscitait l'intérêt de plusieurs clubs espagnols, mais ces derniers se sont tous retirés depuis. C'est ce qu'affirme Rik Elfrink, spécialiste du PSV, dans le podcast « Heet van de Herdgang ».

Bien qu’il ait déjà failli partir lors de précédentes fenêtres, le départ du milieu de terrain de 27 ans semble cette fois imminent.

Cette clause, d’un montant d’environ vingt millions d’euros, est précisément la raison pour laquelle les clubs espagnols ont renoncé.

« On entend des rumeurs assez vagues concernant Veerman. Il y aurait un certain intérêt de la part de clubs espagnols de deuxième rang. Mais ceux-ci auraient déjà renoncé car le prix demandé est trop élevé. Sa clause s’élève à environ vingt millions d’euros. »

On ignore encore l’identité précise de ces formations de LaLiga, mais elles ont déjà exclu de débourser les vingt millions réclamés. Plus prudemment, le nom de Veerman est évoqué du côté du Borussia Dortmund, bien que rien de concret ne soit pour l’instant engagé.

Veerman n’est pas le seul joueur susceptible de quitter le PSV cet été : Ismael Saibari se dirige vers un transfert de premier plan au Bayern Munich, seul un accord entre les deux clubs retardant encore son départ.

Le montant du transfert serait d’environ 50 millions d’euros, et seuls des détails sépareraient encore les deux clubs. Enfin, la situation est également mouvementée autour de Mauro Júnior et Sergiño Dest. Les deux arrières latéraux disposeraient chacun d’une clause libératoire et attireraient respectivement l’intérêt du FC Porto et du Bayern Munich.