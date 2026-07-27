À moins de deux semaines du coup d'envoi du championnat professionnel saoudien Roshn Saudi League, la tension monte entre plusieurs clubs et la ligue, après l'adoption de nouvelles modifications au règlement d'enregistrement et de participation des joueurs étrangers, dans un contexte de démarches collectives visant à faire monter la pression et à réclamer un réexamen de la décision. Les clubs estiment que celle-ci affectera directement leurs plans techniques et leurs investissements dans les équipes de jeunes, et menacera le principe d'égalité des chances avant le début de la nouvelle saison.

Le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat » a révélé une série de contacts intensifs entre plusieurs clubs de la Roshn Saudi League, dans le but d'harmoniser leur position face aux dernières modifications adoptées par la ligue concernant le règlement d'enregistrement et de participation des joueurs étrangers.

Selon le quotidien, les clubs comptent engager des démarches officielles pour contester le règlement, en s'adressant à une instance supérieure et en réclamant un réexamen de la décision avant son entrée en vigueur, en raison d'une conviction croissante chez les responsables des clubs selon laquelle les modifications se répercuteront négativement sur leurs plans techniques et sur leurs investissements dans les joueurs étrangers au sein des équipes de jeunes.

Que prévoient les nouvelles modifications ?

Le nouveau règlement prévoit que la liste des jeunes joueurs supplémentaires doit comporter des joueurs saoudiens ou, s'il s'agit de joueurs non saoudiens, ceux-ci doivent être nés en Arabie saoudite.

Cela signifie concrètement qu'il ne sera pas permis d'enregistrer des joueurs étrangers hors de cette catégorie dans la liste de l'équipe des moins de 21 ans, avec la limitation à l'enregistrement de 10 joueurs étrangers seulement autorisés à jouer avec l'équipe première dans les compétitions du championnat.

Les clubs : une décision prise sans consensus total

Selon les sources, plusieurs clubs estiment que les nouvelles modifications ont été adoptées sans qu'un consensus final n'ait été trouvé avec eux, affirmant qu'ils n'ont pas été consultés de manière définitive avant l'approbation du règlement.

Elles ont précisé que les ateliers de travail ayant précédé la publication du règlement étaient consacrés à l'échange de points de vue et à la discussion des différentes propositions, et ne visaient pas à adopter des modifications contraignantes, soulignant que plusieurs représentants de clubs avaient exprimé leurs réserves sur ces propositions dès leur présentation.

Pourquoi la ligue a-t-elle modifié le règlement ?

Les sources ont indiqué que la ligue avait pris cette mesure dans le but de fermer la porte à ce qu'elle considérait comme un contournement du règlement précédent.

Lors des saisons passées, certains clubs enregistraient des joueurs étrangers au sein des équipes de jeunes ou de l'équipe des moins de 21 ans, puis y recouraient en cas de blessure ou d'absence d'un joueur de l'équipe première, ce qui leur permettait de maintenir la participation de 10 joueurs étrangers dans la liste du match.

La ligue estime que cette pratique réduisait les chances de participation des jeunes joueurs saoudiens, ce qui l'a poussée à introduire les nouvelles modifications.

Plans techniques et intégrité de la compétition

En revanche, les clubs contestataires soutiennent que le nouveau règlement leur impose des contraintes supplémentaires qui limitent leur capacité à tirer un profit technique des joueurs étrangers qu'ils ont recrutés dans le but de développer les équipes de jeunes.

Ils estiment également que le moment de la publication de la décision, à seulement deux semaines environ du coup d'envoi du championnat, pourrait affecter l'intégrité de la compétition, dans la mesure où de nombreux clubs se sont appuyés sur des plans techniques et contractuels bâtis selon le règlement précédent, ce qui rend la décision nécessitant un réexamen avant son application.

Dans le même contexte, la ligue a informé les clubs qu'elle leur fournira, au cours des deux prochains jours, le mécanisme détaillé relatif à la participation des joueurs étrangers enregistrés au sein de l'équipe des moins de 21 ans.

La ligue précisera également le mécanisme de participation de ces joueurs dans les deux compétitions que sont la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et la Supercoupe saoudienne, après que le règlement de la saison dernière autorisait la participation de tout joueur étranger, qu'il soit enregistré dans l'équipe première ou au sein de l'équipe des moins de 21 ans, à condition que le nombre de joueurs étrangers participant au match ne dépasse pas 10 joueurs.

Un changement des rapports de force au sein de la ligue

D'autres sources ont révélé au quotidien « Asharq Al-Awsat » que le bloc opposé aux modifications estime que les rapports de force au sein des clubs du championnat professionnel ont connu un changement notable au cours des trois dernières années.

Les sources ont précisé que les grands clubs ne disposaient plus de la même influence qui leur permettait auparavant de bloquer ou de modifier certaines décisions réglementaires comme cela se produisait par le passé, en raison de la baisse du niveau de coordination entre eux.

En revanche, une coordination plus forte a émergé entre plusieurs autres clubs, devenus plus cohérents dans leurs positions au sein des réunions de la ligue, ce qui s'est traduit par l'adoption de plusieurs décisions réglementaires au cours de la période écoulée, parmi lesquelles les dernières modifications du règlement d'enregistrement et de participation des joueurs étrangers.