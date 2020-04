Les clubs de Serie A acceptent unaninement la réduction des salaires

Les représentants de l'élite italienne se sont entendus pour réduire les salaires de leur effectif afin de surmonter la crise due au Covid-19.

Les clubs de ont décidé à l'unanimité de réduire jusqu'à un tiers les salaires des joueurs de l'équipe première lors de la pandémie de coronavirus, qui a frappé particulièrement dur en .

Les clubs de l'élite ont tenu une téléconférence d'urgence lundi après qu'une réunion de l'Union des joueurs italiens (AIC) n'ait pas réussi à parvenir à un accord concret sur les baisses de salaires. L'accord verra les joueurs de 19 des 20 clubs de abandonner un sixième de leur salaire si le football reprend et que la campagne 2019-20 est terminée. Si la saison est annulée, les salaires seront réduits d'un tiers.

La seule équipe à ne pas accepter l'accord est la , championne, qui a déjà conclu un accord de réduction de salaire avec ses joueurs. Il y a deux semaines, il a été annoncé qu'ils avaient négocié des réductions de salaire avec leur équipe première, ce qui pourrait permettre au club d'économiser 90 millions d'euros pendant la crise des coronavirus.

Le communiqué de la Ligue italienne stipulait : «Conformément aux actions visant à réduire les coûts de main-d'œuvre en Italie et à l'étranger, la Serie A a décidé aujourd'hui à l'unanimité, à l'exception de la Juventus qui ont déjà conclu un accord avec leurs joueurs, une ligne d'adresse commune à contenir le montant représenté par les salaires des joueurs, des entraîneurs et des autres membres de l'équipe première. Cette intervention, nécessaire pour garantir l’avenir de l’ensemble du système de football italien, prévoit une réduction d’un tiers des revenus annuels bruts totaux (ou quatre versements mensuels moyens tout compris) si la saison ne peut pas reprendre et une réduction d’un -sixième des gains annuels bruts totaux (ou deux paiements mensuels moyens tout compris) si les matchs restants de la saison 2019-20 peuvent être joués dans les prochains mois. Il est entendu que les clubs définiront directement les accords avec leurs staff".

La Serie A a également indiqué son intention de terminer la saison, l'Uefa ayant averti d'éventuelles sanctions en cas d'échec d'une ligue de mener au bout son championnat.