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Les clubs de Premier League ont conclu un accord important pour soutenir financièrement les dirigeants de la compétition menacés de poursuites par les principaux sponsors de Manchester City. Cette décision fait suite au verdict rendu en septembre, qui a reconnu le club, huit fois champion d’Angleterre, coupable d’infractions aux règles financières.

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Les clubs votent pour protéger les dirigeants de la Premier League

Les représentants des 20 clubs se sont réunis jeudi à Londres pour voter sur la prise en charge des frais de justice des dirigeants de la Premier League en cas de poursuites intentées par les sponsors de Manchester City. La motion devait recueillir 14 voix pour être adoptée. Selon BBC Sport, seuls Manchester City et Nottingham Forest s’y sont opposés.

L’accord garantit la couverture des frais de justice du directeur général Richard Masters ainsi que des membres du conseil d’administration Alison Brittain, Mai Fyfield, Dharmash Mistry et Matthew Ryder KC. Sans cette protection, d’éventuelles poursuites en diffamation engagées par les sponsors de City pourraient coûter des milliards de livres à la Premier League.

Les sponsors ripostent, Masters défend une décision historique

Les sponsors basés à Abou Dhabi ont rapidement réagi après le verdict de septembre, lorsqu’une commission indépendante a reconnu City coupable de 114 des 115 infractions reprochées , concernant des contrats « fictifs » qui avaient « artificiellement gonflé » ses revenus. Etihad Airways a examiné ses recours juridiques dans les 24 heures , niant vigoureusement l’existence d’« accords commerciaux irréguliers » et affirmant que les responsables ne l’avaient pas contactée pendant l’audience.

Etisalat a publié une déclaration lundi : « Emirates Telecommunications Group Company PJSC [Etisalat] considère que les conclusions publiées par la Premier League anglaise, dans la mesure où elles concernent Etisalat, sont entièrement fausses et diffamatoires. Etisalat examine activement toutes les options relatives à ses droits et aux recours juridiques dont elle dispose dans cette affaire. »

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En annonçant le verdict fin septembre, Masters a défendu la décision : « La décision principale établit les faits de ce qui s’est passé à Manchester City durant cette période. Elle détaille comment le club a systématiquement enfreint les règles de la Premier League pendant près d’une décennie. Elle justifie également la décision de la Premier League de poursuivre cette affaire contre Manchester City.

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Si la procédure a jusqu’ici été longue et difficile, la Premier League est restée déterminée à ce que les faits soient établis de manière indépendante. L’une de ses responsabilités essentielles est de veiller au respect des règles approuvées par les clubs eux-mêmes, afin de protéger l’intégrité de la compétition. Il est primordial que la Premier League reste compétitive et équitable pour tous les clubs et pour les supporters. Nous prenons ce rôle extrêmement au sérieux.

Cette affaire disciplinaire et cette décision sont les plus importantes de l’histoire de la Premier League. Certains aspects restent à trancher, notamment, et c’est important, la sanction qui doit découler de ces infractions. Maintenant que nous disposons de la décision de la commission, nous nous engageons à avancer rapidement dans la suite de la procédure afin de donner des certitudes à la Premier League, à nos clubs et aux supporters. »

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Les enjeux de l’affaire mettent à l’épreuve l’unité de la Premier League

Ce différend met en lumière les risques commerciaux plus larges qui entourent l’affaire disciplinaire la plus importante de l’histoire de la Premier League. Si les termes employés par la commission portent sur près d’une décennie d’infractions systématiques commises par City, ils ont aussi exposé les dirigeants de la compétition à une vive riposte judiciaire.

En votant ensemble à Londres, les 18 autres clubs ont soutenu l’autorité des dirigeants de la Premier League pour faire appliquer les règles financières. Toutefois, la décision de Nottingham Forest de se ranger aux côtés de City montre qu’un consensus total reste hors de portée, alors que des milliards sont en jeu.

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L’appel de City et les sanctions à venir prolongent l’incertitude

Manchester City continue de clamer son innocence et a fait appel des conclusions de la commission indépendante. Cette procédure de 12 semaines ne devrait pas s’achever avant le début de l’année 2027, prolongeant l’incertitude juridique qui pèse sur le football anglais.

En outre, la commission n’a pas encore décidé des sanctions qui seront infligées à City pour ses infractions aux règles. Tant que la sanction et l’appel ne seront pas réglés, la Premier League devra faire face à une longue bataille en dehors des terrains.