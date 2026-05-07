Les clubs de l’Eredivisie se disputent le « petit frère de », en vue de son éclatant parcours en barrages

Emmanuel Poku attire les convoitises. L’ailier ultra-rapide d’Almere City s’apprête à franchir un cap, comme l’a révélé jeudi le journaliste Chris Tempelman dans VI ZSM. Le FC Twente et les Go Ahead Eagles, entre autres, l’ont dans leur viseur.

Âgé de 20 ans, Poku brille actuellement aux côtés de son compère Marley Dors lors des play-offs de la Keuken Kampioen.

Si le club ambitieux ne parvient pas à être promu en VriendenLoterij Eredivisie, plusieurs options s’offrent à eux pour atteindre le plus haut niveau néerlandais.

Tempelman a rencontré Poku mercredi. « Il affirme se concentrer exclusivement sur la montée, mais il prépare déjà l’étape suivante. C’est un joueur taillé pour l’Eredivisie, voire pour l’étranger, et il est prêt à franchir ce cap. »

En 47 matchs officiels sous les couleurs d’Almere, il a inscrit onze buts et délivré huit passes décisives.

« Je lui conseillerais de franchir le pas vers l’Eredivisie. Je sais qu’il est suivi par le FC Twente et j’ai constaté hier qu’il intéresse aussi les Go Ahead Eagles », confirme Tempelman.

Emmanuel est le petit frère d’Ernest (22 ans), qui a réalisé l’été dernier un transfert remarqué de l’AZ vers le Bayer Leverkusen.