« Les clubs de l’Eredivisie s’intéressent de près à un défenseur néerlandais ayant évolué en Ligue des champions. »

Selon le journal Record, Sidny Lopes Cabral (23 ans) suscite l’intérêt de plusieurs clubs néerlandais et pourrait donc revenir dans son pays natal.

Né à Rotterdam, Cabral a réalisé en janvier un transfert de rêve vers Benfica. Estrela Amadora a alors touché la somme record de 6 millions d’euros pour le joueur comptant huit sélections avec le Cap-Vert.

Sous contrat à Lisbonne jusqu’en 2030, il a connu un départ fulgurant avant de voir son temps de jeu se réduire progressivement.

Avec le maintien de José Mourinho sur le banc du club lisboète, l’international cap-verdien (8 sélections) ne devrait pas retrouver une place de titulaire à l’Estádio da Luz.

Plusieurs clubs néerlandais et grecs surveillent la situation, sans que des noms précis soient évoqués.

Selon l’expert des clubs Walter Marques, les Portugais ne sont pas pressés de vendre Cabral. « Benfica n’exclut pas un éventuel départ, dans le but de récupérer l’investissement de 6 millions d’euros réalisé en janvier. »

« Aucune décision définitive ne sera prise avant la Coupe du monde, où Cabral pourrait encore rehausser sa valeur », conclut Marques.