Les clubs de football forment des compétitions fermées ; de nombreuses équipes avec des joueurs issus de l’immigration sont exclues

Dans la Randstad, de plus en plus de clubs de football lancent des compétitions distinctes, en dehors de la KNVB. C’est ce que rapporte la NOS. Cela s’explique entièrement par le fait que les clubs en ont assez de l’ambiance agressive lors des rencontres amateurs dans les compétitions de la KNVB.

Un exemple est la KelderLeague, une compétition créée l’an dernier pour rendre au football son caractère ludique et accessible. « Sans le stress d’une montée ou d’une relégation, sans discussions interminables avec les arbitres et sans matches arrêtés ou bagarres », écrit la KelderLeague sur son propre site internet.

La KelderLeague a été fondée après qu’une équipe du VFC de Vlaardingen a voulu arrêter le football, car elle n’avait plus envie de « se battre tous les dimanches ». Le président, Wolter van de Graaf, s’est alors mis en quête d’alternatives.

« Nous les avons trouvées en demandant aux joueurs : contre quels clubs prenez-vous encore du plaisir à jouer ? Nous n’avons envoyé une invitation qu’à ceux-là. Nous pouvons faire ce que la KNVB ne peut pas faire : exclure des équipes », explique-t-il à la NOS.

Un participant à la compétition raconte : « Si, dans cette compétition, certaines choses ne se passent pas bien, les équipes décident entre elles que cela ne peut pas passer. Et alors, vous êtes exclu. Nous n’avons plus rien à voir avec la KNVB. Nous avons notre propre dispositif de contrôle. »

Et ainsi, de plus en plus de compétitions voient le jour de cette manière. La journaliste de la NOS, Marieke de Vries, explique : « De tous nos échanges, il ressort que les équipes qui ne sont pas les bienvenues dans ces compétitions sont, plus souvent que la moyenne, des équipes avec beaucoup de joueurs issus de l’immigration, mais en raison de la sensibilité du sujet, personne ne veut le dire face à la caméra. »

Réaction de la KNVB

La KNVB indique « qu’elle ne peut évidemment pas se réjouir de voir des compétitions naître pour cette raison ». « Nous estimons qu’il est important que tout le monde puisse participer et que nous veillions ensemble à ce que les matches se déroulent de manière agréable et en toute sécurité. »

« Un peu plus de 10 % de la population fréquente les clubs de football. Le football relie ainsi à grande échelle des Néerlandais issus de tous les milieux de la société. Les gens apprennent à se connaître alors qu’ils ne se seraient autrement jamais parlé. Donc, de ce point de vue aussi, il est dommage que des joueurs se replient dans une sorte de bulle qui leur est propre », a déclaré un porte-parole de la KNVB.

La fédération néerlandaise affirme également chercher elle-même des solutions lorsque des équipes ne veulent plus jouer les unes contre les autres. En outre, la KNVB organise des réunions pour les équipes évoluant dans des compétitions où il existe des problèmes, et plusieurs autres mesures sont prises.