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La menace d’une relégation hors de Premier League plane toujours sur Manchester City. Dietmar Hamann a expliqué à GOAL pourquoi les clubs de Championship « ne veulent pas » de City si les sanctions les plus sévères pour infractions au fair-play financier (FFP) sont prononcées. La décision définitive dans cette affaire au long cours approche.

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Un appel déposé contre le verdict de culpabilité

Reconnu coupable de 114 infractions à la réglementation financière, City attend de connaître son sort. Le club a toujours plaidé son innocence et pourrait encore disposer d’autres voies de recours.

Tout le monde souhaite néanmoins voir cette affaire, qui détourne l’attention du terrain, se conclure d’une manière ou d’une autre. Diverses sanctions, allant de l’exclusion de l’élite à des interdictions de recrutement, en passant par de lourdes amendes, ont été évoquées au cours des deux dernières années.

Une période de succès éclatants

Il a régulièrement été suggéré que City pourrait être relégué hors de Premier League à la suite de retraits de points qui le feraient dégringoler au classement. Le club pourrait alors n’avoir aucun espoir d’échapper aux trois dernières places en 2026-2027.

Si tel était le cas, City évoluerait dans les divisions de l’EFL pour la première fois depuis 2001-2002. Le club a parcouru beaucoup de chemin depuis, l’arrivée de Sheikh Mansour comme propriétaire ayant contribué à ouvrir une période faste à l’Etihad Stadium.

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City a remporté huit titres de Premier League , ainsi que des coupes nationales et la Ligue des champions. Pep Guardiola a décroché 20 trophées au cours de ses dix années marquantes à Manchester.

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City jouera-t-il en Championship la saison prochaine ?

Un sérieux retour en arrière pourrait se produire dans un avenir proche. Interrogé sur la possibilité de voir City en deuxième division la saison prochaine, l’ancien milieu du club Hamann, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec Lottoland Live Casino, a déclaré à GOAL : « Tout le monde a son avis et certains prétendent savoir quelque chose.

« Quelqu’un m’a dit l’autre jour que les accusations pourraient être abandonnées. Une autre personne parle d’un retrait de 70 points. Une autre encore dit que les sanctions s’appliqueront la saison prochaine. Si l’appel est rejeté, et je pense que la décision sera rendue dans les prochaines semaines, les autres clubs devront recevoir une indemnisation financière, à laquelle s’ajoutera un lourd retrait de points.

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« Mais les clubs de Championship ont déjà indiqué qu’ils ne voulaient pas de City dans leur division, parce que le club prendrait l’une des trois seules places donnant accès à la montée. C’est donc une décision que je n’aimerais pas avoir à prendre. Mais je serais surpris qu’il n’y ait pas à la fois une indemnisation financière et un lourd retrait de points. »

Les sanctions possibles dans l’affaire du FFP

Un autre ancien joueur de City, le défenseur Danny Mills, a récemment déclaré à GOAL, en évoquant les sanctions possibles et leur sévérité probable : « Si ce n’est qu’une sanction symbolique, ce sera une farce absolue.

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« Everton a été sanctionné pour une ou deux infractions. Même chose pour [Nottingham] Forest. Six points, quatre points, pour quelques infractions, et ces clubs ont joué cartes sur table. Ils ont été honnêtes à ce sujet. Bon, Forest peut-être un peu moins, mais Everton a été très clair.

« Everton n’a pas eu de chance à cause de la situation liée à son stade. Son propriétaire a été sanctionné, des fonds lui ont donc été retirés, et le club a écopé d’un retrait de six points. Il faut donc revoir cela.

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« On parle de sept infractions majeures, n’est-ce pas ? Je sais qu’il y en a 114, mais il y a clairement sept ou huit saisons pendant lesquelles le dopage financier a été massif. Et c’est là le plus gros problème.

« Je pense qu’il faut examiner ces sept ou huit saisons et se dire : “C’est pour cela que le club doit vraiment être sévèrement sanctionné.” Et puis, il y a le fait qu’il n’a pas coopéré et qu’il a fait traîner les choses aussi longtemps que possible. On pourrait ajouter une sanction pour cela.

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« C’est simplement ainsi que fonctionne la justice. Vous recevez une amende pour excès de vitesse, vous reconnaissez les faits et vous perdez trois points. Vous allez au tribunal, vous contestez, vous perdez et vous perdez six points. Cela ne devrait pas être extrêmement compliqué, si ? Pour moi, une sanction portant sur sept saisons serait appropriée. »

City cherche pour l’instant à prendre des points en Premier League

City, désormais dirigé par le technicien italien Enzo Maresca, occupe actuellement la troisième place de Premier League avec 21 points en 10 matches. Le club reste toutefois sur trois défaites consécutives en championnat.

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City retrouvera la Premier League samedi en accueillant Fulham. Les questions persistent quant à la division dans laquelle le club évoluera la saison prochaine et aux joueurs qui composeront son effectif constitué à grands frais .