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Karim Malim
Traduit par

Les cloches du retour sonnent : Mohamed Ouahbi ouvre les portes de la sélection du Maroc avant le stage de novembre

M. Ouahbi
Maroc vs Niger
Maroc
Niger
Africa Cup of Nations Qualification
Niger vs Maroc
Maroc
Niger

Une nouvelle étape pour le Maroc

Le Maroc se prépare à aborder une nouvelle étape de son parcours dans les éliminatoires africaines qualificatives à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, dans l'attente de la révélation des noms sur lesquels s'appuiera Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, lors des deux rencontres attendues face au Niger au mois de novembre prochain.

Dans ce cadre, Mohamed Ouahbi, le sélectionneur du Maroc, tiendra mercredi prochain une conférence de presse dans la salle de conférences du Complexe Mohammed VI de football, pour annoncer la liste des joueurs qui seront convoqués afin de rejoindre le prochain rassemblement préparatoire, en vue de disputer les deux matchs.

Le stage devrait débuter le lundi 9 novembre 2026, le Maroc entamant alors sa préparation pour les deux rencontres face au Niger, prévues les 13 et 17 novembre, dans le cadre des troisième et quatrième journées du Groupe 1 des éliminatoires africaines qualificatives à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

La première rencontre se tiendra le 13 novembre sur la pelouse du stade Mohammed V à Casablanca, tandis que le stade Prince Moulay Abdellah, dans la capitale Rabat, accueillera le second match le 17 novembre, une rencontre au cours de laquelle le Maroc cherchera à poursuivre son parcours dans les éliminatoires et à atteindre ses objectifs avant la fin des compétitions.

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