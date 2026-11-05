« Les choses s'éclairciront peut-être plus tard » : la sœur de Ronaldo entretient le mystère après sa retraite internationale

Katia Aveiro, la sœur de la star portugaise Cristiano Ronaldo, a tenu à réagir rapidement à la décision du capitaine de la sélection portugaise de prendre sa retraite internationale, à travers un long message publié sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel elle a exprimé sa fierté pour sa carrière, mais qui contenait aussi une allusion ayant suscité des interrogations.

Katia a publié un message via la fonction des stories sur son compte Instagram, dans lequel elle a déclaré : « Je pourrais dire beaucoup de choses, mais le temps révélera tout, c'est certain. Et jusque-là, je te le dis : tu es grand, immense, et une légende. »

La sœur du capitaine d'Al-Nassr a ajouté : « Aujourd'hui, le monde te fait ses adieux avec la sélection portugaise. Quant à moi, en tant que ta sœur, je regarde en arrière et je ressens une fierté qui déborde de ma poitrine. Je connais les combats que tu as menés, tout ce que tu as donné à notre pays, et ce que tu as construit tout au long de ta carrière. »

Elle a poursuivi : « Tu as changé le cours de ton destin, et tu as emmené le Portugal avec toi. Oui, c'est un jour triste, mais des étapes se terminent pour que d'autres commencent. Le temps est le juge, et s'il reste quelque chose qui nécessite encore une réponse, peut-être que les choses s'éclairciront davantage demain. »

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Katia a conclu son message par des mots empreints d'émotion, en disant : « Ton honneur et le chemin que tu as emprunté sont plus grands que n'importe quel adieu. Cette photo n'est peut-être pas de très bonne qualité, mais elle revêt une importance immense pour moi, car elle conserve une partie de notre histoire, et me rappelle toujours qu'avant d'être le Cristiano Ronaldo que le monde admire, tu étais et tu resteras mon frère et mon petit enfant. Je t'aime, et je ressens pour toi une fierté sans limites. »

Les propos de la sœur de Ronaldo au sujet de questions nécessitant encore des réponses, et de leur possible éclaircissement ultérieur, ont suscité un certain mystère autour des coulisses de la décision de prendre sa retraite, sans qu'elle ne révèle de détails supplémentaires ni ne précise ce à quoi elle faisait exactement référence.