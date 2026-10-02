Le Portugal poursuit sa marche en avant en Ligue des nations. Au Parken Stadium de Copenhague, les Portugais ont fêté un succès 4-2 contre les Danois. Il s’agissait de la troisième victoire en trois matches sous la direction du nouveau sélectionneur Jesus.

Mais ces jours-ci, le succès sportif est bien sûr éclipsé par le gros scandale provoqué par le départ anticipé de la superstar Cristiano Ronaldo. L’attaquant d’Al-Nassr avait quitté le camp d’entraînement de la Seleçao avant la rencontre, parce qu’il n’était pas entré en jeu lors du précédent match de groupe contre la Norvège et que le même sort le menaçait de nouveau.

Sur le terrain, l’équipe n’a toutefois pas du tout semblé perturbée par ces remous. Interrogé sur la difficulté de rester concentré dans de telles circonstances, Jesus a réagi avec calme. « Il ne m’est pas difficile de me concentrer. Vous savez ce qui m’est difficile ? Ne pas savoir comment entraîner mes joueurs. C’est cela qui m’est difficile. Et le reste, zéro », a-t-il clarifié.

L’entraîneur a également rejeté fermement les spéculations sur d’éventuelles fissures au sein de l’équipe : « Les choses qui se passent ne divisent pas le groupe. Elles ne nous ont pas divisés et elles ne nous diviseront pas. » Jesus a au contraire insisté sur l’évolution positive rapide sous sa direction. « J’ai le sentiment que l’équipe s’améliore de match en match. Nous progressons grâce aux analyses que nous faisons des matches, et lors du match suivant, l’équipe livre en général une performance encore meilleure, aussi bien défensivement qu’offensivement. Gagner ici 4-2 n’est pas simple », a-t-il déclaré.

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« Une grande aide » : les joueurs du Portugal soutiennent Jorge Jesus

Le fait que la tactique du sélectionneur fonctionne a aussi été confirmé par les acteurs sur la pelouse. Le milieu de terrain Vitinha s’est montré très élogieux envers le technicien de 72 ans au micro de RTP : « Tout cela est le fruit du travail de l’entraîneur. Nous avons livré un excellent match. Ne vous laissez pas tromper par le résultat, car c’était un match très difficile. En plus, c’était jusqu’ici notre meilleure performance. Nous continuons à progresser, et plus nous travaillons avec l’entraîneur, mieux nous assimilons ses idées. Le travail du coach commence à porter ses fruits, et cela a été plus qu’évident aujourd’hui. »

Interrogé sur la réaction de l’équipe après le départ de Ronaldo, Vitinha a ajouté : « Nous avons essayé de nous concentrer sur le match et je crois que nous y sommes parvenus. Nous avons réagi de manière incroyablement positive. »

Gonçalo Ramos, qui a remplacé Ronaldo à la pointe de l’attaque et s’est illustré avec un but et une passe décisive, a lui aussi souligné l’influence de l’entraîneur principal : « Avant tout, le nouvel entraîneur est une grande aide. Nous avons des idées plus claires, nous savons exactement où se trouve chaque coéquipier, aussi bien en défense qu’en attaque. Nous nous améliorons de jour en jour, tout cela fait partie d’un processus. »

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Comment les supporters du Portugal ont-ils réagi au départ de Cristiano Ronaldo ?

Dans les tribunes, le sujet CR7 a en revanche suscité des réactions partagées. Alors que certains supporters ont affiché leur soutien à l’entraîneur avec l’inscription « We love you Jesus » sur leurs maillots, d’autres fans ont brandi une banderole avec le nom de Ronaldo et un cœur, en signe de solidarité envers l’ancien capitaine.

Jesus a par ailleurs laissé entendre qu’il expliquerait dimanche, après le match à venir contre la Norvège, ce qui s’est passé entre lui et Ronaldo. Avec une nouvelle victoire contre les Norvégiens, le Portugal validerait prématurément sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des nations.