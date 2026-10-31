Malgré ses origines marocaines et son choix de représenter la sélection espagnole, le journaliste marocain n'a pas placé Lamine Yamal en tête de son vote pour le Ballon d'Or 2026, préférant son compatriote Achraf Hakimi à la première place, tandis qu'il a positionné la star du Barça à la troisième place, selon les détails révélés par le magazine « France Football ».

Ce choix remet en lumière l'histoire de Yamal avec les sélections espagnole et marocaine, après que le jeune joueur a tranché, en septembre 2023, en faveur de l'Espagne, le pays où il est né et où il a grandi sur le plan footballistique, malgré l'intérêt du Maroc pour s'attacher ses services en tirant parti des origines marocaines de son père.

Yamal avait clairement exprimé son souhait de jouer pour l'Espagne, soulignant qu'il avait représenté ses sélections de jeunes depuis l'équipe des moins de 15 ans, et que son rêve était de remporter les plus grands trophées sous le maillot de la « Roja ».

Sa décision est intervenue à un moment où la Fédération marocaine cherchait à le convaincre de représenter le Maroc, mais le joueur a choisi de poursuivre sa carrière internationale avec l'Espagne, pour devenir plus tard l'une des grandes stars de la sélection et contribuer à son sacre à l'Euro, en plus des autres titres qu'il a conquis avec elle.

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Hakimi premier, Mbappé deuxième et Yamal troisième

Et selon ce qu'a mis en avant le journal espagnol « AS », la liste du journaliste marocain a montré qu'Achraf Hakimi arrivait en tête de ses choix, suivi du Français Kylian Mbappé à la deuxième place, puis de Lamine Yamal troisième, dans un vote qui traduit une préférence nette pour la star marocaine du Paris Saint-Germain, sans écarter le talent du Barça du trio de tête.

Hakimi a été le seul joueur marocain à arriver en tête du vote du représentant de son pays, tandis que Yamal a terminé troisième, bien qu'il ait également pris la troisième place au classement général du Ballon d'Or, avec un total de 881 points, derrière l'Anglais Harry Kane et le Français Kylian Mbappé.

Ainsi, Yamal n'est pas sorti des calculs du journaliste marocain, mais il n'a pas obtenu la tête de son vote, qui est revenue à Hakimi, dans l'un des détails marquants dévoilés par la publication des listes complètes des votants dans la course au Ballon d'Or 2026.