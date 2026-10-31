Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
70th Ballon D'Or Ceremony - ArrivalsGetty Images Entertainment
Loai Mohamed
Traduit par

Les choix du représentant du Maroc au Ballon d'Or : Yamal a-t-il payé le prix d'avoir préféré l'Espagne ?

L. Yamal
A. Hakimi
FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
Espagne
Maroc

Origines marocaines et maillot espagnol : comment le représentant du pays arabe a-t-il réagi face à la star du Barça ?

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Malgré ses origines marocaines et son choix de représenter la sélection espagnole, le journaliste marocain n'a pas placé Lamine Yamal en tête de son vote pour le Ballon d'Or 2026, préférant son compatriote Achraf Hakimi à la première place, tandis qu'il a positionné la star du Barça à la troisième place, selon les détails révélés par le magazine « France Football ».

Ce choix remet en lumière l'histoire de Yamal avec les sélections espagnole et marocaine, après que le jeune joueur a tranché, en septembre 2023, en faveur de l'Espagne, le pays où il est né et où il a grandi sur le plan footballistique, malgré l'intérêt du Maroc pour s'attacher ses services en tirant parti des origines marocaines de son père.

Yamal avait clairement exprimé son souhait de jouer pour l'Espagne, soulignant qu'il avait représenté ses sélections de jeunes depuis l'équipe des moins de 15 ans, et que son rêve était de remporter les plus grands trophées sous le maillot de la « Roja ».

Sa décision est intervenue à un moment où la Fédération marocaine cherchait à le convaincre de représenter le Maroc, mais le joueur a choisi de poursuivre sa carrière internationale avec l'Espagne, pour devenir plus tard l'une des grandes stars de la sélection et contribuer à son sacre à l'Euro, en plus des autres titres qu'il a conquis avec elle.

Prochains matchs
BAR

BAR

LaLiga

31 oct. 2026

ALA

ALA

Hakimi premier, Mbappé deuxième et Yamal troisième

Et selon ce qu'a mis en avant le journal espagnol « AS », la liste du journaliste marocain a montré qu'Achraf Hakimi arrivait en tête de ses choix, suivi du Français Kylian Mbappé à la deuxième place, puis de Lamine Yamal troisième, dans un vote qui traduit une préférence nette pour la star marocaine du Paris Saint-Germain, sans écarter le talent du Barça du trio de tête.

Hakimi a été le seul joueur marocain à arriver en tête du vote du représentant de son pays, tandis que Yamal a terminé troisième, bien qu'il ait également pris la troisième place au classement général du Ballon d'Or, avec un total de 881 points, derrière l'Anglais Harry Kane et le Français Kylian Mbappé.

Ainsi, Yamal n'est pas sorti des calculs du journaliste marocain, mais il n'a pas obtenu la tête de son vote, qui est revenue à Hakimi, dans l'un des détails marquants dévoilés par la publication des listes complètes des votants dans la course au Ballon d'Or 2026.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google