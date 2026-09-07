Le journaliste français Vincent Duluc, l'un des principaux plumes du journal "L'Équipe", a composé son onze idéal de l'histoire de la Ligue des champions, une sélection dont est absente la star portugaise Cristiano Ronaldo, meilleur buteur historique de la compétition, et qui ne compte par ailleurs aucun joueur français.

Le onze de Duluc réunit un ensemble des plus grandes légendes de la compétition, sur plus de 7 décennies, depuis le lancement de la Coupe d'Europe en 1955 jusqu'à l'ère de la Ligue des champions dans sa formule moderne, avec la volonté d'établir un équilibre entre l'ère de la Coupe des clubs champions européens avant 1992 et l'époque moderne de la compétition après le changement de son format.

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Les choix de Duluc se présentent comme suit :

Gardien de but : Ray Clemence "Liverpool"

Arrière droit : Dani Carvajal "Real Madrid"

Défenseur central : Franz Beckenbauer "Bayern Munich"

Défenseur central : Franco Baresi "Milan"

Arrière gauche : Paolo Maldini "Milan"

Milieu de terrain : Luka Modric "Real Madrid"

Milieu de terrain : Andrés Iniesta "Barcelone"

Ailier gauche : Lionel Messi "Barcelone"

Meneur de jeu : Johan Cruyff "Ajax"

Ailier droit : George Best "Manchester United"

Attaquant : Alfredo Di Stéfano "Real Madrid"

La prestigieuse compétition continentale débutera demain mardi, journée qui verra un match de haut niveau entre le Real Madrid et l'Inter Milan, au stade Santiago Bernabéu, tandis que Porto affrontera Manchester City et le Borussia Dortmund se mesurera à Villarreal.

Le Paris Saint-Germain détient le titre de la Ligue des champions lors des deux dernières éditions, après ses victoires en finale contre l'Inter Milan et Arsenal, respectivement.

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