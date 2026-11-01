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L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a salué l’immense confiance de son équipe après sa victoire éclatante 5-2 contre l’Udinese, qui porte son total à 28 buts en dix matches de championnat. Gasperini a souligné la responsabilité partagée au sein de l’effectif, alors que la Roma met la pression sur les leaders de la Serie A.

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La Roma surclasse l’Udinese grâce à une première période époustouflante

La Roma a accentué la pression sur les deux premiers de Serie A en s’imposant 5-2 sur la pelouse de l’Udinese. L’équipe de Gian Piero Gasperini a balayé son adversaire lors d’une première période presque parfaite, inscrivant quatre buts avant la pause.

Bryan Cristante a ouvert le score d’une tête à la dixième minute, avant que Moro, Donyell Malen et Evan N'Dicka ne portent l’avance de la Roma à quatre buts.

Matias Soule et Malen ont également trouvé les montants au cours d’une première période dominée par la Roma.

Gasperini souligne la confiance de toute l’équipe devant le but

Au micro de DAZN après le match, Gasperini est revenu sur le début de saison record de la Roma, avec 28 buts inscrits lors de ses dix premiers matches de championnat. « Parfois, les chiffres racontent bien l’histoire », a expliqué Gasperini.

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« En plus de marquer beaucoup de buts, nous marquons avec de nombreux joueurs différents. Cela montre à quel point l’équipe a confiance en elle. »

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« Beaucoup de joueurs pensent pouvoir apporter une contribution décisive, que ce soit par une passe décisive ou un but. Nous marquons davantage, avec davantage de joueurs, et c’est un très bon signe », a-t-il ajouté.

Un léger relâchement face à la réaction de l’Udinese en seconde période

L’Udinese a réduit l’écart grâce à l’ancien joueur de la Roma Nicolo Zaniolo et à Palma, avant que Daniele Ghilardi ne scelle la victoire avec son premier but en Serie A dans le temps additionnel.

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Gasperini a reconnu une baisse temporaire d’intensité après avoir procédé à des remplacements par précaution pour ménager Malen et Moro.

« Quand on mène 4-0, même si, à la mi-temps, nous nous sommes dit qu’il fallait rester vigilants... ce genre de chose peut arriver », a constaté Gasperini, évoquant la fatigue liée à sept matches disputés en trois semaines.

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La Roma poursuit sa course au titre avant une semaine chargée

Avec cette victoire, l’attaque redoutable de Gasperini a inscrit 12 buts en une seule semaine, toutes compétitions confondues.

La Roma conserve sa belle dynamique près du sommet du classement de Serie A.

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L’équipe de Gasperini va désormais évaluer l’état physique de ses joueurs avant ses prochaines rencontres.